متى موعد كأس أمم إفريقيا 2025؟ وأين تُقام؟

كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا، وأين تقام؟...

انتهت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي استضافتها كوت ديفوار، وشاهدنا فيها الكثير من المتعة والإثارة والمفاجآت غير المتوقعة في كافة أدوار البطولة.

وحقق منتخب كوت ديفوار اللقب، بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، في النهائي المثير، ليحقق منتخب الأفيال اللقب الثالث في مسيرته.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت الكرة الإفريقية تطورًا كبيرًا، وأصبحنا نشاهد العديد من المتعة والإثارة على الملاعب الإفريقية، ومن المنتظر أن تستمر وتزداد تلك الحماسة في النسخة القادمة من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة، وأين تقام النسخة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ما موعد كأس أمم إفريقيا 2025؟

في فبراير 2023، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، ستكون في الصيف، على عكس المتعارف عليه في البطولة.

ولم يتم تحديد الموعد الرسمي لانطلاق البطولة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تنطلق في يونيو 2027، وتنتهي في يوليو من العام ذاته.

أين تقام النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا؟

في سبتمبر لعام 2023، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القادم، فوز المغرب، بملف استضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

الحدث الموعد البلد المنظم كأس أمم إفريقيا 2025 يونيو 2025 ويوليو 2027 المغرب

ما موعد قرعة أمم إفريقيا 2025؟

لم يتم بعد تأكيد الموعد النهائي ومكان إقامة القرعة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.