موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الجونة في الجولة الثلاثون من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

اقترب الزمالك من تأمين وصافة الدوري المصري بعد أن حسم غريمه التقليدي النادي الأهلي اللقب منذ أيام، واستطاع القلعة البيضاء مع المدير الفني الحالي طارق يحيى بعد الرحيل المفاجئ لكارتيرون الذي أثر على الفريق بشكل كبير أن يتغلب على الظروف ويضيف 3 نقاط جديدة لرصيده ليصبح الفارق بينه وبين بيراميدز في المركز الثالث 7 نقاط، بعد فوزه في مباراة طنطا على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بعد 3 هزائم متتالية يصطدم الجونة بالزمالك في الجولة الثلاثون من أحداث الدوري المصري الممتاز ، ويقع الجونة في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك والجونة؟

يلتقي الزمالك مع الجونة مساء الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد الجونة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الزمالك - الجونة ستاد القاهرة الأحد 27 سبتمبر 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

يغيب عن الزمالك متوسط الميدان محمود عبد العزيز ومحمد أوناجم وشيكابالا وعبد الشافي وحازم إمام للإصابة، لكن الخبر الجيد هو عودة فرجاني ساسي للتدريبات واستعداده للمشاركة مع الفريق، أما وضع بنشرقي فيبقى تحت الشك.

مرتضى منصور: البرتغالي جيمي باتشيكو هو المدير الفني الجديد لفريق الكرة. ⚽📝

رحبوا معنا بمديرنا الفني الجديد وتمنوا له حظًا جيدا معنا.. 🤝⁦🇵🇹 pic.twitter.com/GTnXBEknJq — SC (@ZSCOfficial) September 23, 2020

سيعود التونسي الدولي لمحور الوسط بجانب طارق حامد، وسيبدأ عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر بجانب محمود علاء والونش وأحمد عيد شركاء الدفاع، وسيقود الهجوم مصطفى محمد وخلفه الثلاثي كاسونجو وأوباما وزيزو.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد

طارق حامد - فرجاني ساسي

كابونجو كاسونجو - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

ما هو التشكيل المتوقع للجونة؟

لا توجد غيابات في صفوف الجونة قبل مواجهة الزمالك، وسيكون الفريق كامل العدد.

سيبدأ رضا شحاتة بإسلام طارق في حراسة المرمى، نجوين ونجيب والجزار وكيامبادي في الدفاع، أكا وتوفيق في الوسط، وأمامهما عبد النعيم وأحمد حمدي ورشدي، وسيقود الهجوم بواليا.

التشكيل | 4-2-3-1

إسلام طارق

جوناثان نجوين - محمد نجيب - محمود الجزار - ألان كيامبادي

سيرجي أكا - أكرم توفيق

إسلام رشدي - أحمد حمدي - إسلام عبد النعيم

والتر بواليا