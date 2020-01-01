متى تُلعب المباريات المؤجلة في دوري أبطال آسيا 2020؟

الاتحاد الآسيوي قرر تمديد برنامج دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

يمر العالم حاليًا بكارثة جديدة تهدد البشرية جميعًا وخاصة دول شرق آسيا، بسبب تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر انتشارًا هائلًا في الآونة الأخيرة.

وجعل هذا الفيروس الجميع يتخذ حذره في كل خطوة يتخذها خاصة في البلاد التي ينشتر فيها الفيروس، ومن المحتمل تأجيل مسابقات عالمية ومحلية عدة بسبب «كورونا».

الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن تأجيل مباريات عديدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي؛ بسبب انتشار الفيروس، إذ نشر الموقع الرسمي للاتحاد بيانًا قال فيه: «أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علمًا بخصوص قرارات حظر السفر التي أصدرتها الحكومات في اتحادات وطنية عدة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في تأجيل بعض المباريات".

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وفي نهاية نوفمبر الماضي، أكدت وسائل إعلام أن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في العالم كله تخطى حاجز 80 ألف إصابة، وبالطبع أكثرهم في قارة آسيا موطن الفيروس.

وشهدت دولة إيران في الأيام القليلة الماضية إصابات عديدة بفيروس كورونا، مما أدى لتعليق سفر الأندية الإيرانية في الوقت الحالي، حتى تسيطر الحكومة على هذا الفيروس.

وفيما يتعلق بمباريات كرة القدم فقد تقرر إجراؤها في موعدها ولكن بدون جماهير، كما تشارك 4 أندية إيرانية في بطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث يلعب بعضهم في قطر والبعض الآخر في الكويت، ولكن الدولتين علّقتا الرحلات القادمة من إيران خوفًا من انتشار الفيروس بعد اكتشاف حالات عدة في الكويت والبحرين لإصابات لأشخاص قادمين من إيران، لذلك من المؤكد تأجيل عدة مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا في الفترة المقبلة.

كل هذه الأحداث المتسارعة جعلت بطولة دوري أبطال آسيا تدخل منحنى جديد وهو تأجيل البطولة، ولكن يبقى السؤال متى تُلعب المباريات المؤجلة؟

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الاتحاد الآسيوي قرر تمديد برنامج دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للعبة الشعبية حتى نهاية يوليو المقبل على أقصى تقدير، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبعد اجتماع طارئ في مقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قال الاتحاد القاري إنه سيتم وضع الترتيبات الخاصة بتمديد فترة إقامة مباريات دور المجموعات بعد موعدها الأصلي المقرر في نهاية مايو لتستمر حتى نهاية يونيو.

لكن في حالة استمرار تأجيل مباريات في بطولات الدوري والكأس المحلية في اليابان وكوريا الجنوبية والصين فسيكون من الممكن أيضا تمديد فترة إقامة مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال حتى نهاية يوليو التالي لضمان اكتمال البطولة هذا العام.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه يتوقع وضع جدول جديد معدل لمباريات دور المجموعات في دوري الأبطال بحلول 16 مارس الجاري وبعد عقد اجتماع في الأسبوع المقبل.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات الذهاب في دور 16 يومي 11 و12 أغسطس على أن تقام لقاءات العودة بعد ذلك بأسبوعين في حين تقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 15 و16 سبتمبر وتقام مباريات العودة يومي 29 و30 سبتمبر..

وسيقام دور الذهاب في قبل النهائي يومي 20 و21 أكتوبر بينما يقام دور الإياب بعد ذلك بأسبوع واحد، وتقرر إقامة مباراتي الذهاب والإياب في نهائي البطولة يومي 22 و28 نوفمبر وهو الموعد الأصلي دون أي تغيير.

أما بالنسبة لغرب آسيا، فتستضيف الدوحة اليوم الجمعة أحد اجتماعين تعقدهما اتحادات غرب آسيا بإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبحضور مسؤولين من المسابقات في الاتحاد القاري من أجل مناقشة مصير الجولات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، الى جانب مصير النسخة الحالية من دوري ابطال آسيا في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كورونا (كوفيد 19) في القارة الآسيوية والعالم.

وتستضيف الدوحة اجتماعًا أول يعقد يوم بعد غد الجمعة السادس من الشهر الجاري بحضور ممثلين عن اتحادات قطر والعراق وإيران، في حين يعقد اجتماع ثان يوم الأحد الثامن من الشهر الجاري في دبي بحضور ممثلين عن اتحادات الإمارات والسعودية واوزبكستان.

وتبحث الاتحادات الستة التي تملك أندية مشاركة في النسخة الحالية من دوري ابطال آسيا، مصير الجولات التي تم تأجيلها مسبقًا والتي كانت مقررة في شهري مارس وإبريل ومصير الجولات التي لم يتم تأجيلها وستقام في ابريل، ومن ثم البحث عن برمجة جديدة للجولات التي جرى إرجاؤها الى وقت لاحق، تمامًا كما فعلت اتحادات الشرق التي عقدت اجتماعًا يوم الثاني من مارس الجاري.