"متهور ولا يحترم الآخرين" .. ابنة مدرب إسباني تهاجم بيكيه بعد شاكيرا!

هجوم عنيف على بيكيه من فتاة خرج معها في موعد..

مرة أخرى، يتصدر جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، عناوين الأخبار لأسباب جدلية لا علاقة لها بعالم كرة القدم، لكن تلك الأخبار وبعد العديد من الأشهر لا تتعلق بالكولومبية شاكيرا صديقته السابقة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن بيكيه قضى أمسية غير موفقة مع ناديا خيميز، المؤثرة الإسبانية، وابنة باكو خيميز اللاعب الإسباني السابق، الذي يعمل حاليًا مدربًا لنادي تراكتور الإيراني.

ناديا خيميز، وعبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، كشفت عن رأيها في أمسيتها مع بيكيه، حيث قالت: لا أشعر بأنني مضطرة لإظهار الاحترام له، لأنه لم يُظهر سلوكًا لائقًا تجاه الآخرين".

شرعت ناديا في سرد حادثة وقعت أثناء ركوب السيارة مع بيكيه، حيث قالت: "لقد اعتقد أنه من الرائع تجاهل جميع إشارات المرور، لماذا؟ حسنًا، لا أعرف، لقد اعتقد أنه كان هناك ما يبرر ما قام به".

وأضافت: "علاوة على ذلك، دخل بتهور إلى موقف للسيارات بسرعة تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة، عندما واجهه الخادم، أجاب باستخفاف قائلاً: نعم، عظيم.،اشتر لنفسك صديقًا".

وتابعت: "في تلك اللحظة شعرت بإحراج شديد وفكرت، أرجو أن أخرج من هنا. ماذا أفعل هنا؟، ببساطة لم أستطع تصديق ذلك".

ويبدو أن تلك الأمسية تركت انطباعًا سلبيًا على ابنة المدرب الإسباني، حيث اختتمت حديثها قائلة: "لقد أهانني، أنا لا أثق به كشخص، أعتقد أن هذه كانت المرة الأولى والأخيرة التي سنلتقي فيها على الإطلاق، شعرت حقًا بالحاجة إلى الحديث عن هذا الأمر".