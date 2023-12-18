"متهم بالتمرد على جورج جيسوس".. نجم الهلال يكشف الحقيقة رسميًا

أزمة كبرى هزت الهلال في الساعات الماضية

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كشف عبد الإله المالكي، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي، عن حقيقة "تمرده" على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

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جيسوس أعلن معاقبة سلمان الفرج، قائد الفريق الهلالي؛ وسط تأكيدات إعلامية، على "تمرد" اللاعب، وتغيبه عن التدريبات الجماعية، احتجاجًا على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي.

لكن.. المفاجأة كانت في التسريبات التي أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن الفرج لم يتمرد على جيسوس وحيدًا؛ بل كان معه المالكي أيضًا.

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وفي هذا السياق.. نفى المالكي مساء اليوم الإثنين، تمرده على الجهاز الفني لنادي الهلال؛ كاتبًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نشأنا على المهنية، وعليها ننتهي".

وشدد متوسط ميدان نادي الهلال، على أنه لا صحّة لما تم تداوله مؤخرًا من تمرده على جيسوس؛ مؤكدًا على أن قرارات المدرب، محل احترام دائمًا، وأنه رهن إشارته، وفي خدمة هذا الكيان الكبير.

جدير بالذكر أن عبدالإله المالكي، انضم إلى الهلال في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ حيث شارك في 11 مباراة فقط منذ ذلك الوقت، مسجلًا هدفًا وحيدًا.

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