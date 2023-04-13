متفوقًا على عمالقة .. كيفين دي بروينه أفضل لاعب وسط في تاريخ الدوري الإنجليزي!

هل يستحق كيفين دي بروينه أن يتفوق على كل أساطير خط الوسط في تاريخ البريميرلييج؟

حصد البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، جائزته الأغلى ربما بتصويت الجمهور بتفوقه على جميع أساطير خط الوسط في الدوري الإنجليزي بعدما اختراه الجمهور الأفضل بينهم.

وصوتت أغلبية الجمهور في استفتاء Visual Game المهتمة بالإحصائيات لصالح كيفين ليكون أفضل لاعب وسط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرلييج".

وحل الإنجليزي ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول خلف كيفين وفي المركز الثالث فرانك لامبارد لاعب تشيلسي ومدربه الحالي.

وحل بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد في المركز الرابع وخلفه لاعب وسط أرسنال السابق، الفرنسي باتريك فييرا، في المركز الخامس.

يايا توريه قم دافيد سيلفا فروي كين وسيسك فابريجاس ونجولو كانتي احتلوا بالترتيب باقي المراكز العشر الأوائل.

واحتسبت المراكز بناء على عدد من النقاط فالخيار الأول يمنح صاحبه 15 نقطة والخيار الثاني يعطي اللاعب 14 نقطة.

لا يجب إغفال أن متوسط عمر المصوتين هو 22.7 سنة وهو ربما ما يمنحنا فكرة عن الخيارات، فبعضهم ربما لم يشاهد فييرا أو كلود ماكليلي أو بول سكولز مباشرة في مباراة.

وصنع دي بروينه، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين، الهدف رقم 100 في الدوري لزملائه خلال فوزهم على ساوثهامبتون 4-0 ليكون أسرع لاعب يصل لذلك بعدد 56 مباراة أقل من سيسك فابريجاس لاعب أرسنال وتشيلسي السابق.