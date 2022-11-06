متفوقًا على ريال مدريد .. عائدات دوري أبطال أوروبا تنصف باريس سان جيرمان!

عائدات دوري الأبطال تُنقذ باريس سان جيرمان من أنياب اللعب المالي النظيف.

حصل باريس سان جيرمان على أكبر قدر من الأموال من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بالرغم من تواجده في المركز الثاني بمجموعته في دوري أبطال اوروبا، على عكس أندية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي اللذان احتلا صدارة ترتيب مجموعاتهم.

وبحسب تقرير صحيفة "آس" الإسبانية فإن باريس سان جيرمان على الرغم من احتلاله المركز الثاني، كان الفريق الذي حصل على أكبر قدر من المال في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما حصل فريق العاصمة الفرنسية على جائزة عائدات كبيرة.

ووفقًا لتقديرات مرصد الأعمال الرياضية و "SwissRamble"، حقق الباريسيون دخلاً قدره 98.04 مليون يورو مقسمًا إلى: 29.56 مليون من اليويفا؛ 29.44 من حقوق البث و 39.04 مليون في الأداء الرياضي، وتُعد هذه أرقام قياسية تفوقت على أندية مثل ريال مدريد، في المرتبة الثانية ب96.93 مليون وسيتي في المركز الثالث بأرباح بلغت 89.69 مليون.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه كان كل انتصار في دوري الأبطال بمثابة ارتياح اقتصادي لباريس سان جيرمان، حيث يتعين على الباريسيين التكيف مع اللعب المالي النظيف الجديد بعد تكبدهم لخسائر متراكمة تصل إلى 370 مليونًا خلال السنة المالية الماضية.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيكون في الوعاء الثاني مما سيجعله في طريق فرق بحجم بايرن ميونخ ومانشستر سيتي أو ريال مدريد.