متفوقًا على الأسطورة .. التتويج بكأس الملك يُدخل رامون دياز تاريخ الأرجنتين من أوسع أبوابه

الهلال هزم الوحدة مساء أمس في نهائي كأس الملك

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تُوج الهلال مع مدربه رامون دياز بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس بعد الفوز على الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل 1-1.

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اللقب هو الوحيد للهلال هذا الموسم وقد أنقذ مدربه دياز من الخروج بصفر كبير ويُمكن وصفه بمسك الختام لتجربة المدرب الثانية مع الفريق السعودي، إذ تُجمع المصادر على رحيله بنهاية الموسم الجاري.

دياز لم يُحقق تلك المكاسب فقط من الفوز بكأس الملك، بل أدخله ذلك التتويج تاريخ بلاده الأرجنتين من أوسع أبوابه، حيث عادل رقم الأسطوري إيلينو هيريرا الخاص بعدد الألقاب التي فاز بها خلال مسيرته التدريبية.

كأس الملك هو اللقب الـ16 لدياز في مسيرته المهنية، وهو السادس له مع الهلال، فيما كان قد جمع 9 ألقاب مع ريفر بليت ولقب واحد مع سان لورينزو.

يُشار إلى أن الهلال خسر هذا الموسم السوبر السعودي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وخرج من حسابات التنافس على دوري روشن السعودي.

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