متفوقًا على بيكيه وروبرتو كارلوس .. رقم تاريخي لراموس في دوري أبطال أوروبا

المدافع الإسباني يكتب التاريخ مع إشبيلية رغم وداع دوري الأبطال

سجل سيرخيو راموس، نجم إشبيلية الإسباني، هدفا في مواجهة لانس الفرنسي، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخسر إشبيلية أمام لانس (1-2)، إذ نجح الأخير في إحراز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليودع الأول البطولة.

تقدم فرانكوفسكي للانس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، وتعادل راموس لإشبيلية من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 79، إلا أن أنجيلو فولجيني أحرز هدف فوز أصحاب الأرض في الدقيقة 90.

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وأصبح راموس أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري الأبطال، حيث أحرز هدفه رقم 17 في البطولة الأوروبية، متفوقًا على لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه (16)، وكذلك النجم البرازيلي روبرتو كارلوس (16).

وتذيل إشبيلية ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما احتل لانس المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي، وبلغ ثمن نهائي الأبطال كل من آرسنال (المتصدر) وآيندهوفن (الوصيف).