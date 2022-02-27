متفوقًا على مدريد وبرشلونة .. سيتي يتصدر سباق ضم هالاند

كشفت تقارير إنجليزية عن رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند.

هالاند يمتلك سجل تهديفي كبير مع دورتموند حيث سجل 80 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة في 79 مباراة، وهي أرقام تجعل جميع الأندية العملاقة في القارة العجوز تتسابق للتوقيع.

ما هو الجديد بخصوص هالاند؟

حسبما ورد عن "ديلي ميل" الإنجليزية فإن جوارديولا يطمع في التوقيع مع المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا رغم المنافسة الشديدة للفوز بخدماته من جانب أندية أوروبية الكبرى.

وأضافت أن المدرب الإسباني أبلغ الإدارة برغبته في تواجد اللاعب في الفريق خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي يأتي في مقدمة الأندية المرشحة للفوز بخدمات هالاند، لأن النادي الإنجليزي يستطيع بسهولة تحمل الجوانب المالية للصفقة.

كيف ستتم الصفقة؟

بحسب تقرير الصحيفة فإن إدارة سيتي جاهزة لدفع 29 مليون جنيه استرليني كراتب سنوي للمهاجم النرويجي، بالإضافة لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند والبالغ 63 مليون جنيه استرليني بالإضافة للعمولات السخية لوالده ووكيل أعماله مينو رايولا.

الجدير بالذكر أن هالاند أحرز هذا الموسم 23 هدفًا في كل المسابقات وصنع 6 خلال 20 مباراة فقط.

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