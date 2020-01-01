متفوقًا على حكيمي وزياش .. عبدالرزاق حمد الله المغربي الأعلى أجرًا

عبدالرزاق حمد الله يتربع على قائمة أعلى اللاعبين المغاربة حصولاً على الأجر

أعدت أحدى الصحف المغربية تقرير خاص عن أعلى اللاعبين المغاربة الذين يحصلون على أجر شهر من فرقهم، والتي شهدت تفوق اللاعب عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.

وبحسب موقع "hespress" الناطق بالفرنسية، فأن عبدالرزاق حمد الله يتربع على قائمة أعلى اللاعبين المغاربة حصولاً على الأجر من بين اللاعبين المحترفين.

وقال الموقع المغربي أن عبدالرزاق حمد الله الذي أعلن اعتزال اللعب الدولي الفترة الماضية، يحصل من النصر على 60 مليون درهم مغربي.

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وفي المرتبة الثانية جاء اللاعب مهدي بنعطية مدافع نادي الدحيل القطري، والذي كان قد أعلن الاعتزال الدولي أيضًا، حيث يحصل على 51 مليون درهم، بعد مسيرة رائعة في الملاعب الأوروبية.

ثالثًا حل اللاعب المتألق حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام السابق وتشيلي الحالي ثالثًا، بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم مغربي.

وجاء المركز الرابع من نصيب يونس بلهندة لاعب نادي جلطة سراي التركي، والذي يصل راتبه إلى 35 مليون درهم مغربي.

خامسًا حل اللاعب نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، والذي يصل راتبه إلى 32 مليون درهم مغربي، متفوقًا على أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الذي يحصل على 26 مليون درهم مغربي.