"متعود دايمًا" .. نيمار يواصل مع الهلال هوايته المفضلة وبرشلونة النقطة السوداء

بدايات مبهرة للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور

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أخيرًا وبعد طول انتظار، جاءت اللحظة التي كان الملايين حول العالم في انتظارها؛ وهي مشاركة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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نيمار البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو.

ومنذ الانضمام إلى الزعيم الهلالي في منتصف أغسطس، لم يُشارك الساحر البرازيلي في أي مباراة، بسبب الإصابة؛ حتى جاء تاريخ 15 سبتمبر 2023، عندما ظهر في ديربي العاصمة أمام الرياض.

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واصل نيمار أمام الرياض، هوايته المفضلة، بالإبداع ومساهمته في الأهداف، خلال ظهوره الرسمي الأول مع مختلف الفرق التي مثلها؛ بعيدًا عن تجربته مع العملاق الإسباني برشلونة، والتي بدأت بشكل سلبي، ولكنها انتهت بإنجازات خالدة في مسيرته الكروية.

بدايات الساحر البرازيلي نيمار المبهرة تستمر مع الهلال

وظهر نيمار لأول مرة، مع نادي طفولته سانتوس البرازيلي، في مارس 2009؛ حيث دخل بديلًا في آخر 14 دقيقة، وعلى الرغم من أنه لم يسجل؛ إلا أنه أظهر مهارات خرافية، ساهمت في حصوله على جائزة أفضل لاعب واعد، في بطولة الباوليستا.

وفي أكتوبر من نفس العام.. شارك نيمار لأول مرة مع الفئات السنية لمنتخب البرازيل، حيث سجل هدفًا مع فريق تحت 17 سنة؛ وذلك في مواجهة اليابان.

كرر نيمار هذا الأمر، في مباراته الافتتاحية مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، والذي انضم إليه بعد كأس العالم 2010 مباشرة؛ حيث سجل هدفًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أغسطس 2013، شارك الساحر البرازيلي لأول مرة، مع نادي برشلونة؛ حيث دخل بديلًا أمام ليفانتي، إلا أنه لم يقدم أي شيء تقريبًا، سوى حصوله على كارت أصفر.

وخلال رحلته مع فريق العاصمة الفرنسية باريس.. نجح نيمار، في صناعة هدف "أسيست" في مباراته الأولى أمام جانجون؛ وذلك في أغسطس من عام 2017.

وأخيرًا مع الهلال وفي ظهوره الرسمي الأول.. شارك نيمار بعد نزوله إلى أرضية الملعب أمام الرياض في الدقيقة 63، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي، في 4 أهداف، من خلال "أسيست وبري أسيست"، بالإضافة إلى حصوله على ركلة جزاء.

أما الهدف الرابع الذي شارك فيه أمام الرياض، كان السادس لفريقه؛ عندما ارتدت تسديدته من يد الحارس المنافس، لتعود إلى زميله سالم الدوسري، الذي وجد نفسه أمام المرمى خاليًا.

وتتمنى جماهير الزعيم، أن تكون مسيرة نيمار التي بدأت بالفوز (6-1) على الرياض، مليئة بالإنجازات والبطولات، مثلما توقع اللاعب نفسه، الذي قال إنه سيرفع 4 ألقاب مغ الفريق الأزرق، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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