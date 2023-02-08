متعهدًا بإيجاد حل .. تيباس: لا يمكن أن يتعرض فينيسيوس للإهانة في كل ملعب!

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتعهد بإيجاد حل لأزمة فينيسيوس جونيور في ملاعب منافسي ريال مدريد.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن "لا ليجا" ترغب في حل قضية فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، وتعرضه لهجوم مستمر في كافة الملاعب التي يتوجه إليها.

تيباس، وفي تصريحات مع قناة "لا سيكستا" الإسبانية أكد أن رابطة الدوري الإسباني قررت تشكيل لجنة لمتابعة الوضع، والتوصل إلى حل لتلك الأزمة.

وقال تيباس: "لقد شكلنا لجنة، وبدأنا بالفعل في تحركات قضائية، نحن نعمل على جميع المباريات التي يذهب إليها ريال مدريد، في أكثر المناطق صراعًا، حيث قد تكون هناك علامات على إهانات محتملة بين الجانبين".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك لاعب في الدوري الإسباني يتم إهانته في كل الملاعب، وهي إهانات خطيرة للغاية، علينا أن نجد حلًا، لدينا مشكلة وعلينا إيجاد حل".

رابطة الدوري الإسباني قدمت شكوى يوم الثلاثاء بشأن الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس في ملعب ريال مايوركا، وهي الشكوى السادسة التي قدمتها "لا ليجا" بشأن الإهانات أو الهتافات العنصرية ضد البرازيلي.

وأوضح تيباس: "فينيسيوس يجب أن يكون قادرًا على اللعب في أي ملعب كرة قدم دون التعرض للإهانة، إنه هدفنا، إذا كان فينيسيوس أو أي لاعب آخر ومن الواضح أنها مشكلة يجب علينا حلها".

وحسبما كشفت القناة الإسبانية، فإن المباريات ستشهد حضور ثلاثة أو أربعة من مفتشي رابطة الدوري الإسباني الذين سيدرسون الصور والتسجيلات الصوتية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنه قد تم تفعيل بريد إلكتروني حتى يتمكن أي مشجع من التعاون والاتصال بـ"لا ليجا" لتحديد مرتكبي أي سلوك عنصري مهين.