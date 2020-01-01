متعب يتقدم بالاعتذار لمروان محسن بعد انتقاده عقب لقاء القمة

متعب يتحدث عن مكالمته مع مروان محسن بعد لقاء القمة

قدم عماد متعب نجم الأهلي السابق اعتذارًا لمروان محسن لاعب الفريق الحالي بعد انتقاده بشكل قوي عقب لقاء القمة مع الزمالك.

الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، في لقاء ممتاز من الفريق الأبيض.

وقال متعب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": " أمس كنت أريد التواصل مع مروان محسن من أجل الاعتذار له عما بدر مني مؤخرًا، كنت صعبيًا بسبب أداء الفريق والتعرض للهزيمة".

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وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "تواصلت مع عمرو السولية وواسيته وأبلغته بالاعتذار لمروان، ولكنني أصريت على التواصل بنفسي معه وبالفعل تواصلت معه واعتذرت له وأوضحت وجهة نظري".

وتابع متعب: "أبلغته أنني أقوم بالانتقاد كنصيحة كوني لاعب كنت أقع في نفس الموقف في الملعب، وعلى مروان الحصول على إجازة من أجل العودة بدم وشكل جديد وتقديم مستواه".

مروان محسن لاقى انتقادات كبيرة عقب لقاء الأهلي والزمالك الأخير بسبب لقطة تركه للكرة رغم أنه غير متسللًا وهو ما قامت الجماهير بمهاجمته بقوة عقب المباراة.