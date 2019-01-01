متعب المفرج يعتذر لجماهير الهلال بسبب مقطع فيديو

لاعب التعاون يعتذر للهلال وجماهيره

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص متعب المفرج، لاعب فريق نادي التعاون، والمعار من الهلال، على توجيه اعتذار لجماهير الزعيم، بعد انتشار أحد المقاطع المصورة له.

وانتشر خلال الساعات الماضية، أحد مقاطع الفيديو المصورة، للاعب متعب المفرج، وهو يحتفل مع أحد أصدقائه من مشجعي نادي النصر، بتصدر الأخير للدوري على حساب الهلال.

متعب المفرج اعتذر عبر مقطع فيديو آخر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ما جاء في هذا الفيديو.

الفرج قال: "الجميع شاهد هذا المقطع، وكل شخص يفسر الكلام وهذا من حقكم، وأنا أدري أنني أخطئت بهذا المقطع، وهو مقطع عفوي مني".

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وتابع: "نادي الهلال تربيت عشت به، ولعبت في صفوفه قبل الانتقال إلى التعاون، وسأعود الموسم المقبل، وهي فترة سأعود".

واختتم متعب المفرج تصريحاته قائلًا: "أتمنى من جماهير الهلال أن تعذرني وتمشي هذا الخطأ البسيط وأعدكم أنني سأكون أفضل وأرقى من هذا الشيء".

المقطع المتداول لمتعب المفرج، تسبب في غضب جماهير نادي الهلال اتجاه لاعب التعاون، بسبب احتفاله بتصدر النصر لترتيب الدوري السعودي للمحترفين، على حساب الزعيم.