خسائر الهلال تتوالى بعد متعب الحربي .. إصابة لاعب جديد في المنتخب السعودي قبل مواجهة الصين

الإصابات تضرب الأخضر..

من هنا حتى نهاية معسكر المنتخب السعودي الحالي، يضع مسؤولو الهلال أيديهم على قلوبهم في ظل توالي إصابات نجوم الفريق.

في المواجهة الماضية أمام إندونيسيا، حيث الجولة الأولى من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أصيب ظهير الزعيم الجديد متعب الحربي في عضلة الساق، ليغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين.

واليوم الإثنين قبل مواجهة الصين غدًا الثلاثاء، أعلن الأخضر إصابة مدافع الزعيم علي البليهي خلال الحصة التدريبية، إذ تعرض لكدمة في الساق، حالت دون استكماله للمران، ليتأكد غيابه هو الآخر لقاء الغد.

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جدير بالذكر أن مواجهة إندونيسيا كانت قد انتهت بالتعادل 1-1، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

فيما يقام لقاء الصين في تمام الساعة الثالثة من عصر الغد - بتوقيت الرياض - على استاد داليان.