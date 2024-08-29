في ظل رغبة الهلال والنصر .. قرار حاسم من الشباب بشأن متعب الحربي!

الشباب يتخذ قراره بشأن رحيل الح

حسم نادي الشباب موقفه من رحيل نجمه متعب الحربي الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود رغبة من جانب الهلال والنصر للتعاقد معه.

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وكان الهلال قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن لجنة الاستدامة رفضت إتمام الصفقة بسبب رفض تعاقد الشباب مع صفقتي المدافع ماريو هيرموسو ولاعب الوسط دانييل بودينسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الشباب حسم موقفه من رحيل متعب الحربي، حيث أكدت على أنه تم الاستقرار على بقاء الظهير الأيسر داخل أسوار النادي العاصمي.

وكان الشباب قد دخل في مفاوضات مع النصر من أجل حسم التعاقد مع متعب الحربي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد تعثر المفاوضات مع الهلال، ولكن يبدو أن الليوث استقروا على استمرار لاعبهم.

ويحتاج الهلال لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في ظل تواضع مستوى البرازيلي رينان لودي، كما أن النصر يُريد تدعيم نفس المركز ليجد بديلًا محليًا للبرازيلي أليكس تيليس.