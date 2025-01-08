"هذا ما هزمنا" .. متعب الحربي يُبرئ فترة التوقف من خسارة الهلال أمام الاتحاد

الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح

برأ متعب الحربي مدافع الهلال فترة التوقف الأخيرة للمسابقات المحلية في السعودية من المسؤولية عن خسارة فريقه أمام الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا.

الاتحاد استطاع العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح على الهلال عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل 2-2، وقد شارك الحربي بديلًا في اللقاء وصنع هدف الزعيم الثاني في الوقت الإضافي الأول.

الحربي سُئل عقب المباراة إن كانت فترة التوقف وغياب الانسجام بين اللاعبين هي السبب في خسارة الهلال، فأجاب "لا، نحن نتدرب منذ أسبوع معًا، تفاصيل صغيرة جعلتنا نخسر المباراة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "نعتذر لجمهورنا، كما قلت تفاصيل صغيرة جعلت المباراة صعبة علينا، نعد جماهيرنا بالتعويض فيما هو قادم إن شاء الله"، وأتم حول ما طلبه المدرب منه عند إشراكه "لا شيء محدد، طلب مني الاهتمام بالدفاع أولًا ومن ثم الهجوم وهذا ما فعلته".

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه في نصف نهائي كأس الملك أحد أندية الشباب والرائد والقادسية.