متعب: أبو تريكة لن يتكرر ولا أستطيع أن أوفيه حقه

عماد متعب يتحدث عن محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي.

تغنى عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بقدرات زميله محمد أبو تريكة، زميله بالفريق الأحمر وبصفوف الفراعنة السابق، مشددًا على أنه يمتلك موهبة لن تتكرر في تاريخ الكرة المصرية.

عماد متعب قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "لن أستطيع أن أوفي لمحمد أبو تريكة حقه، لأنني إذا تحدثت عنه حتى العام المقبل لن ينتهي الحديث".

مهاجم الأهلي السابق تابع: "أبو تريكة كان يمتلك إمكانيات غير طبيعية، لأنه كان لاعبًا ممتعًا ومفيدًا بالملعب، ودائمًا ما يتحمل المسؤولية، لا أعتقد أنه سيتكرر بالكرة المصرية، ومن الصعب أن تجد لاعبًا ممتعًا بهدوء".

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متعب واصل: "كان يتمتع بشهرة كبيرة وقوة جماهيرية، ورغم كل ذلك، كان متواضعًا وحريص على مساعدة زملائه في الملعب، بهدف خدمة الفريق".

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واختتم متعب تصريحاته عن أبو تريكة قائلًا: "تعلمت منه الكثير، واستفدت منه بشكل كبير داخل الملعب، سيظل واحدًا ولن يُعوض مرة أخرى".

يذكر أن أبو تريكة أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2013، بعد تتويجه مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، ومشاركته رفقة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية .