"متشوق ومتلهف" .. الهلال يعلن أولى صفقاته الشتوية رسميًا بدعم من الوليد بن طلال

أولى صفقات نادي الهلال في الشتاء الحالي

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كشف نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن صفقته الشتوية الأولى، بشكل رسمي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "منفردًا"، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من البطولة الآسيوية.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي مارسيليا.

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وظهر لودي في فيديو تشويقي نشره الحساب الرسمي للزعيم الهلالي، وهو يرتدي القميص رقم "6"؛ مع تعليقه قائلًا: "متحمس متشوق متلهف.. الوجهة إلى السعودية نحو الهلال".

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي عبر حسابه الرسمي بـ"إكس"، على أن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالهلال، تكفل بجزء من قيمة صفقة التعاقد مع الظهير البرازيلي، بينما تحمل النادي "المبلغ المتبقي"، من إيراداته الذاتية.

لودي بدأ مسيرته الكروية في الفريق المحلي أتلتيكو بارانينيسي، قبل أن يرحل إلى الملاعب الأوروبية في عام 2019، من بوابة أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أعاره إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، ثم بيعه نهائيًا إلى مارسيليا، في صيف 2023.

ومع مارسيليا.. لعب رينان لودي البالغ من العمر 25 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ20 مليون يورو، 23 مباراة رسمية في مختلف البطولات، صانعًا هدفًا وحيدًا.

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