متخفيًا وراء حساب وهمي .. ذهبي الهلال يشكك في نزاهة الكرة السعودية بسبب كريستيانو رونالدو!

لا تهدأ الأجواء في دوري روشن السعودي منذ قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، ما بين شكوى من انحياز الحكام له، وبين تشكيك في نزاهة البطولات.
خلال الساعات الماضية، انتشرت تسجيلات صوتية من إحدى المساحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لشخص مُلقب بـ"الوليد الله يشفيه"، ادعى الكثيرون أنه حساب خاص بخالد بن طلال؛ العضو الذهبي بنادي الهلال، لكنه يتخفى خلفه.
التسجيلات حملت تشكيك "الوليد" في نزاهة الموسم الجاري من دوري روشن وكذلك كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، موضحًا أن كلتا البطولتين سيتم توجيههما للنصر، مطالبًا جمهور الزعيم بنسيانهما، والتركيز على دوري أبطال آسيا.
وأكد "الوليد" أن الخطة هي منح النصر لقب دوري روشن بهدف إقناع رونالدو بالبقاء لموسم آخر مع العالمي، متعجبًا كذلك من مشاركة النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بدايةً من دور الـ16، معتبرًا ذلك مجاملة للدون.
لم يتسن لنا التأكيد ما إذا كان حساب "الوليد الله يشفيه" هو حساب خاص بخالد بن طلال أم لا، لكن البلاغات لاحقت الأخير من البعض، ممن طالبوا بمعاقبة صاحب الحساب بتهمة التشكيك في نزاهة المسابقات السعودية.
يذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 33 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، بينما يتصدر النصر برصيد 46 نقطة.
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