"متحيز جنسيًا وكاره للنساء، لكنه لن يُسجن!" .. ثغرة قانونية تُفلت روبياليس من العقاب على قبلة هيرموسو

"الدومينيكان حظرت حسابات روبياليس بسبب جرائم جديدة"

كشف ميجيل جالان، رئيس جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة، أسرارًا جديدة تتعلق بقضية قبلة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، للاعبة جيني هيرموسو، والتي فجرت جدلًا واسعًا في كرة القدم الإسبانية.

ويواجه روبياليس تهمة الاعتداء الجنسي، بعدما قام بتصرف مفاجئ في كأس العالم للسيدات أثناء تسليم الميداليات (الذهبية) للمنتخب الإسباني، عندما قبل جيني هيرموسو بعنف، عقب تتويج منتخب لاروخا، واعتبرت النيابة العامة أن هذا التصرف لم يكن بالتراضي، وإنما "جريمة اعتداء جنسي وفعل بالإكراه".

وقال جالان في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "قبلة روبياليس مع جيني هيرموسو لم تفاجئني لأنني أعرف شخصيته؛ فهو متحيز جنسيًا وكاره للنساء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن "روبياليس كان سيطرد من الاتحاد الإسباني في جميع الأحوال حتى لو لم يقم بتقبيل جيني هيرموسو، لأن شكواي في قضية بيكيه كانت جارية بالفعل. كان دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الاتحاد لاعتقال روبياليس سيحدث على أي حال".

وأضاف جالان: "ستعقد محاكمة تلك القبلة مع جيني هيرموسو في 3 فبراير المقبل وهو الآن في وضع صعب لأن جمهورية الدومينيكان حظرت حساباته أيضًا، لأن مكتب المدعي العام هناك وجد أدلة على جرائم جديدة ارتكبت هناك. الأموال التي لديه في المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي يمكنه نقلها".

وتابع: "المطالبات بحبس روبياليس عامين ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه؟ أعتقد أنه سيُدان بالفعل لكنه لن يسجن.. من الواضح أنه لم يكن هناك موافقة من جيني على القبلة وكان هناك إساءة استخدام للسلطة".

واستدرك جالان: "لكن بما أن مصطلح الاعتداء الجنسي لم يعد موجودًا، فإن ما حدث هو اعتداء جنسي صريح. إنه ليس اغتصابًا ولن يُسجن لكنه سيُدان. والإكراه واضح أيضًا".

وختم: "لدينا في إسبانيا أسوأ اتحاد في أوروبا، بلا شك، وفي العالم يمكننا التنافس مع بعض جمهوريات الموز هناك".