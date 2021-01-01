متحرش أم خفيف الظل؟ لابورتا يُثير الجدل في انتخابات برشلونة!
ظهور جوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، في فيديو مثير للجدل وهو يلتقط صورة رفقة أحد مشجعات النادي خلال الانتخابات، طرح تساؤلات عديدة حول مغزاه.
الفيديو يظهر فيه لابورتا وهو يحتضن الفتاة ثم يقول لها "عندما تُكملي الثامنة عشر من عمرك اتصلي بي" ما جعل حملة شرسة ضده من قبل ناشطات نسويات مع اتهامه بالتحرش.
لابورتا لـ الفتاة القاصر بعد التقاط الصور معها :— FCB World (@FCBW_A7) March 7, 2021
"عندما تصبحي 18 عام اتصلي بي" 😂🙄 pic.twitter.com/eZhEtGneJr
فيها بعد ظهر اتجاه جديد يزعم أن من التقط الفيديو هو أحد الأشخاص المحظورين من دخول النادي أثناء حكم لابورتا في 2003 وأنه اقتطع المقطع من سياقه.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن لابورتا كان فقط يمازح الفتاة التي تبلغ فعليًا من العمر 35 عامًا وطلبت منه العمل في برشلونة، فأخبرها بسخرية أن تأتي له عندما تكمل الثامنة عشر.
This video filmed by a Boixos Nois (banned by Laporta in 2003) was making the rounds on Twitter.— infosfcb (@infosfcb) March 7, 2021
Context: An under-18 girl asked #Laporta for a job at Barça and the latter replied: "call me when you are 18."
‼️The girl has confirmed it.
pic.twitter.com/MJfJMN8pME
وخرجت ألينا فورت، من طاقم الحملة الانتخابية للابورتا، تفسر حقيقة الفيديو وهو أنه مزاح بين لابورتا وأم وابنتها حول عمل الأخيرة في برشلونة يومًا ما.
أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى أن لابورتا هو الأوفر حظًا للفوز برئاسة برشلونة متفوقًا على فيكتور فونت وكذلك توني فريشيا.
الجدير بالذكر أن لابورتا يُعد من الشخصيات المثيرة للجدل عمومًا، ولكنه من أنجح رؤساء برشلونة عبر التاريخ بعدما قاد النادي لـ12 بطولة بين 2003 إلى 2010.