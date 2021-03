متحرش أم خفيف الظل؟ لابورتا يُثير الجدل في انتخابات برشلونة!

ظهور جوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، في فيديو مثير للجدل وهو يلتقط صورة رفقة أحد مشجعات النادي خلال الانتخابات، طرح تساؤلات عديدة حول مغزاه.

الفيديو يظهر فيه لابورتا وهو يحتضن الفتاة ثم يقول لها "عندما تُكملي الثامنة عشر من عمرك اتصلي بي" ما جعل حملة شرسة ضده من قبل ناشطات نسويات مع اتهامه بالتحرش.

فيها بعد ظهر اتجاه جديد يزعم أن من التقط الفيديو هو أحد الأشخاص المحظورين من دخول النادي أثناء حكم لابورتا في 2003 وأنه اقتطع المقطع من سياقه.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن لابورتا كان فقط يمازح الفتاة التي تبلغ فعليًا من العمر 35 عامًا وطلبت منه العمل في برشلونة، فأخبرها بسخرية أن تأتي له عندما تكمل الثامنة عشر.

This video filmed by a Boixos Nois (banned by Laporta in 2003) was making the rounds on Twitter.



Context: An under-18 girl asked #Laporta for a job at Barça and the latter replied: "call me when you are 18."



‼️The girl has confirmed it.

