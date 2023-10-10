متحديًا ممثل المرشد الإيراني .. سباهان يوجه رسالة للاتحاد الآسيوي بشأن أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد

رسالة سباهان أصفهان تعارض مطالب ممثل المرشد الإيراني، فما هي القصة؟

انقسام كبير يعيشه الوسط الإيراني بعد إلغاء مواجهة سباهان أصفهان أمام نادي الاتحاد السعودي، وتضارب في التصريحات والقرارات بين عدة جهات ما بين مسؤولي النادي واتحاد الكرة الإيراني، كذلك وزارة الخارجية والمرشد.

العميد كان قد غادر لإيران مطلع الشهر الجاري لمواجهة سباهان أصفهان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب نقش جهان، لكن مراقب المباراة قرر إلغاءها بعد مرور 45 دقيقة من الموعد المتفق عليه لانطلاقها دون أن تنطلق، في ظل وجود صور وتماثيل للقائد العسكري قاسم سليماني في مداخل الملعب.

وبينما طالب ممثل المرشد الإيراني بمنع دخول النادي السعودي لإيران مجددًا وحتى منعه من مواجهة الفرق الإيرانية ولو خارج الديار، رافضًا مقترح إعادة اللقاء، كان لمهدي سليمي؛ المشرف على فريق الكرة بسباهان، رأي آخر..

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الصحفي الإيراني داوود إيكدري نقل تصريحًا على لسان سليمي، الذي قال به: "الاتحاد الآسيوي لم يرسل بعد أي خطابات لنا بشأن المباراة، لكن نتمنى أن تتم إعادتها على ملعب نقش جهان أيضًا".

حديث مشرف سباهان يتطابق مع إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أنه اتفق مع نظيره السعودي على إعادة المباراة، لكن الماليزي داتو ويندسور جون؛ الأمير العام للاتحاد الآسيوي، أكد أن هذه الاتفاقية ليس لدى الاتحاد القاري أي علم بها.