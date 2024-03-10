متحديًا العين والهلال .. كريستيانو رونالدو: إما الموت أو الموت!

صاروخ ماديرا يتحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العين..

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رغم تعثرات النصر السعودي الأخيرة إلا أن قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يفقد الأمل بعد وخرج لتحدي كافة منافسي العالمي.

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العالمي يستعد حاليًا لمواجهة العين الإماراتي غدًا الإثنين، على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

النصر تعثر في لقاء الذهاب بالهزيمة بهدف نظيف، وفشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين في دوري روشن السعودي، إذ تعادل أمام الحزم وخسر أمام الرائد، وهو ما دفع الكثيرون لزعم أنه خسر المنافسة على اللقب المحلي، في ظل اتساع الفارق بينه وبين الهلال "المتصدر" لـ12 نقطة مع بقاء 11 جولة على نهائية الموسم إلا أن صاروخ ماديرا لديه رسالة إيجابية لزملائه وتحدٍ لمنافسيه..

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رونالدو قال خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة الآسيوية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "أنا سعيد بوجودي في السعودية وسعيد بتمثيلي لنادي النصر، بالنسبة لي حتى الآن موسمنا إيجابي -حسب رأيي- لوجود فرصتنا حتى اللحظة في جميع البطولات".

وأضاف: "غدًا مباراة مهمة جدًا، ونحن نعرف ذلك، اللاعبين والجماهير وأيضًا البلد بشكل عام نعرف أهميتها، وكما قال المدرب نحن جاهزون ونأمل أن تكون ليلة جماهيرية، فحياة الإنسان تبنى بالتحديات، نحن بحاجة للبحث عن النجاح في لقاء الغد".

وأضاف: "المباراة في ملعبنا وأمام جماهيرنا، حسب رأيي في مباراة الذهاب كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين، وإذا لعبنا مثلما لعبنا في الذهاب واستغلينا الفرص، سنتأهل، نريد فقط دعم جمهورنا الإيجابي، ونحن من جانبنا لن نبخل بنقطة عرق".

صاروخ ماديرا اختتم: "غدًا الموت أو الموت من ينهزم سيخرج، والنصر سيفوز ويتأهل هذا تفكيرنا وتفكير المجموعة، متأملون بشكل كبير لتأهلنا، ستشاهدون ريمونتادا غدًا".

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