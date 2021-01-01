متحدث النصر السابق يكشف اختيارات هورفات للقائمة الآسيوية

النصر يستعد لخوض منافسات دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رباعي النصر المحترف الذي سينضم إلى قائمة العالمي في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ألين هورفات المدير الفني للنصر للإعلان عن الرباعي الأجنبي في قائمة العالمي في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى لتقديم بطولة مميزة.

ووفقًا لما نشره سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق للنصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هورفات استقر على الرباعي بالفعل.

وأشار الصرامي خلال حديثه إلى أن الرباعي: "عبدالرزاق حمدالله وبراد جونز وبيتي مارتينيز وبيتروس ماثيوس"، موضحًا اختيارات الكرواتي.

ويستعد النصر لخوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، في مجموعة تضم كلًا من السد القطري والوحدات الأردني، والفائز من المحلق بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

النصر وصل في النسخة الماضية إلى نصف نهائي البطولة قبل الخروج من بيرسبوليس الإيراني في لقاء ماراثوني انتهى بركلات الترجيح.