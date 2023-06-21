متجاهلًا ريال مدريد .. هاري كين يُفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد وأمر يُعرقل الصفقة!

هاري كين يخوض تحديًا جديدًا

ينتظر هاري كين نهاية قصته مع توتنهام هوتسبير خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث يرغب في تجربة جديدة، مع الاستمرار في الدوري الإنجليزي لمطاردة تحطيم الرقم القياسي لآلان شيرر هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يأمل النجم البالغ من العمر 29 عامًا أن يعيد مانشستر يونايتد اهتمامه بخدماته قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن الشياطين الحمر قد توجهوا إلى أهداف بديلة بسبب السعر الذي يطلبه توتنهام لبيع كين حيث يرى النادي أنه مبالغ فيه نظرًا أن عقد المهاجم ينتهي في العام المقبل، مانشستر يونايتد رفض دفع 100 مليون يورو وينتظر موافقة دانييل ليفي رئيس السبيرز على تخفيض السعر من أجل استئناف المفاوضات بين الناديين.

اللاعب الدولي الإنجليزي قضى معظم مسيرته في توتنهام، باستثناء فترات الإعارة إلى ليتون أورينت وميلوول ونوريتش سيتي وليستر سيتي، ولكنه قد يرحل مجانًا بعد 12 شهرًا من الآن.

كين حظى باهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ، لكنه يفضل الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد، اليونايتد يقدر الصفقة مقابل 80 مليون يورو ومع ذلك، يفكر النادي أيضًا في التعاقد مع راسموس هويلوند من أتالانتا، الذي قد يكلف أقل بكثير وما زال أمامه مستقبلًا طويلًا حيث يبلغ 20 عامًا فقط.

يذكر أن كين الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (213) خلف آلان شيرر (260)، لم يفز بعد بأي لقب منذ ظهوره الأول مع توتنهام في 2011.