تيباس يتنبأ بكلاسيكو جديد ببين مبابي ويامال

ضاعف خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، من الأنباء التي ربطت برشلونة بالتعاقد مع نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا.

ويتألق نيكو ويليامز مع منتخب إسبانيا، حيث قاد بلاده للتأهل إلى المباراة النهائية التي سيواجه خلالها إنجلترا الأحد المقبل، لذلك كثر الحديث حول إمكانية انتقاله إلى محطة جديدة في الموسم المقبل.

وكان جوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد أكد أن موقف ناديه المالي يسمح له بالتعاقد مع ويليامز، وقال في تصريحات لـ"راديو كتالونيا": "أنا أحب نيكو كثيرًا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه".

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وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "مع جهود برشلونة في خفض فاتورة الأجور وتعزيز موقفه المالي بأكثر من 200 مليون، يمكنه ضم لاعب مثل نيكو ويليامز بشكل مثالي".

وأضاف: "أعتقد أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد ويليامز مع برشلونة بقيمة 58 مليون يورو، عندما تشتري لاعبًا بهذه القيمة يتم تقسيم الاستهلاك على سنوات العقد؛ إذا قمت بالتوقيع على ثلاثة سنوات، فسيكون أقل من 20 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى ما تدفعه للاعب".

وتابع رئيس رابطة الليجا: "سيكون برشلونة قادرًا على ضم نيكو ويليامز، إنه نادٍ تقترب مبيعاته من مليار مليون يورو".

وتطرق تيباس للحديث عن انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد وتأثير ذلك على الكلاسيكو مع وجود لامين يامال في صفوف برشلونة، قائلًا: "في عصر ميسي وكريستيانو رونالدو كان الصراع بين أعظم لاعبين في العالم في أعظم ناديين في العالم، واستخدمنا تلك الصورة كثيرًا لتسريع نمو المسابقة".