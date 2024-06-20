"مبلغ ضخم واتفاقية خاصة للدفع" .. الكشف عن قيمة انتقال بيريرا من الهلال إلى كروزيرو

اللاعب البرازيلي غادر الدوري السعودي رسميًا

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ماتيوس بيريرا من الهلال إلى كروزيرو البرازيلي، والتي حُسمت رسميًا هذا الأسبوع.

الهلال، الذي كان قد ضم بيريرا صيف 2021 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني من وست بروميتش ألبيون، أعلن الإثنين الماضي رحيل اللاعب البرازيلي إلى كروزيرو المعار له منذ أغسطس الماضي بعد فترة إعارة سابقة مع الوحدة الإماراتي.

صحيفة الشرق الأوسط أوضحت أن الهلال سيحصل على 12 مليون يورو نظير انتقال بيريرا للنادي البرازيلي، مشيرة إلى أن الفريقين توصلا لاتفاق بعد تخطي العقبة الأخيرة والخاصة بآلية الدفع.

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الصحيفة أفادت أن الهلال وكروزيرو تجاوزا تلك العقبة بالتوصل إلى حل وسط يقضي بتسديد المبلغ على 3 دفعات.

يُشار إلى أن صاحب الـ25 عامًا كان أغلى لاعب في الدوري السعودي عند انضمامه، وذلك قبل ثورة الانتقالات التي جلبت نجوم الدوريات الأوروبية إلى ملاعب السعودية.