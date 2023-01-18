مبلغ ضخم .. كم سيحصل باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض؟

تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه باريس سان جيرمان من مباراة موسم الرياض

Shahid

كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ المالي الذي سيحصل عليه نادي باريس سان جيرمان، من المشاركة في مباراة كأس موسم الرياض، ضد فريق نجوم الهلال والنصر "فريق موسم الرياض".

ويواجه فريق موسم الرياض نظيره باريس سان جيرمان مساء غدٍ الخميس، في مباراة ستشهد مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة بصفته لاعبًا في نادي النصر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن باريس سان جيرمان سيحصل على مبلغ قدره 8.8 مليون جنيه إسترليني، مقابل المشاركة في مباراة كأس موسم الرياض.

وأضافت الصحيفة أن التركيز الكبير سيكون منصبًا على ظهور رونالدو الأول في الملاعب السعودية، حيث سيحمل شارة قيادة فريق موسم الرياض.

لقاء كأس موسم الرياض قد يكون هي المواجهة الأخيرة التي ستجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مسيرتهما الكروية، إلا إذا انتقل النجم الأرجنتيني إلى الدوري السعودي.

Shahid