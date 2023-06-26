مبلغ جنوني يقرب الأهلي من نجم روما .. وسلاح سعودي جديد في صفقة رياض محرز

يواصل النادي الأهلي، مفاوضاته مع عدد كبير من النجوم العالميين؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الأهلي وحسب آخر التقارير المحلية والعالمية، توصل إلى اتفاق مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، مع اقترابه من التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.
وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، تقديم الإدارة الأهلاوية، عرضًا ضخمًا إلى ليوناردو سبينازولا، ظهير أيسر نادي روما الإيطالي؛ لضمه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
وكشفت الصحيفة، عن أن اللاعب، منفتح على قبول العرض السعودي، والانضمام إلى قلعة الراقي؛ خاصة مع تبقي عام واحد فقط، في عقده مع فريق العاصمة الإيطالية.
وأشارت إلى أن إدارة روما من ناحيتها، لن تمانع في بيع سبينازولا إلى النادي الأهلي؛ حال الحصول على عرض مالي يقدر بـ15 مليون يورو "61 مليون ريال سعودي".
وعلى جانب آخر.. أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، على أن المفاوض السعودي، قرر الضغط على مانشستر سيتي الإنجليزي بقوة؛ لحسم صفقة الجناح الجزائري رياض محرز.
وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المفاوضات مع نادي مانشستر سيتي، مستمرة وبضغط كبير من قِبل المفاوض؛ لحسم ملف محرز".
جدير بالذكر أن أكثر من مصدر أعلن تمسك سيتي، ببقاء النجم الجزائري، على الرغم من ترحيب اللاعب، بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية.
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