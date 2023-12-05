لمبرر غريب .. "كريستيانو رونالدو مظلوم في النصر"

لماذا كريستيانو رونالدو مظلوم في نادي النصر؟

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أثار الناقد الرياضي فواز الشريف، الجدل بشأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل رواتب إجمالية تقدر بـ500 مليون يورو.

الشريف اعتبر في تصريحات مع برنامج "الديوانية"، أن رونالدو "مظلوم" في الفريق النصراوي؛ بسبب لعبه في مركز غير مركزه.

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وعلى الرغم من أن الأسطورة البرتغالية، يلعب في مركز "المهاجم" منذ سنوات طويلة؛ إلا أن الناقد الرياضي السعودي، أشار إلى أن كريستيانو، يشعر بـ"الراحة" أكثر عندما يلعب بشكل حر.

وأضاف: "لا يُمكن تحميل رونالدو، أي خسارة يتعرض لها النصر.. كتر خيره جدًا، يلعب منذ جاء إلى الفريق، في مركز لا يحبه".

وشدد فواز الشريف، على أن نادي النصر، يحتاج إلى مهاجم في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله في الاتحاد، والصربي أليكساندر ميتروفيتش مع الهلال.

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