من هو مباي نيانج لاعب الأهلي السعودي الجديد ونجم ميلان السابق؟

كل ما تريد معرفته عن لاعب الأهلي السعودي الجديد مباي نيانج، والذي تعاقد معه الراقي في السويعات الأخيرة من سوق الانتقالات السعودي الشتوي 2021

أشعل الأهلي سوق الانتقالات السعودي في السويعات الأخيرة قبل غلق باب القيد، حيث قام بتدعيم صفوفه بأحد اللاعبين الذين لهم باع في أوروبا، وهو مباي نيانج مهاجم منتخب السنغال.

ينافس الراقي هذا الموسم بقوة على الدوري السعودي، فهو أحد ثلاثي المقدمة رفقة الهلال والشباب، وبالتأكيد يسعى إلى مواصلة التألق وبالطبع الفوز بالدوري الغائب منذ سنوات، وتحديدًا منذ موسم 2015-16.

جاء تحرك الأهلي السعودي نحو نيانج لتدعيم خط هجومه، فمع غياب النجم الأول للفريق عمر السومة، يعاني الفريق بشدة في الناحية الهجومية، وبالطبع تتواجد المعاناة مع أي فترة عجاف يمر بها العقيد.

صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2021

فمن هو مباي نيانج لاعب الأهلي السعودي الجديد؟ وكيف سيلعب الراقي بوجوده؟ جول يقدم لك الإجابة.

من هو مباي نيانج؟

مباي نيانج هو لاعب كرة قدم سنغالي، ولد في فرنسا وحمل الجنسية في 19 ديسمبر 1994، أي أنه يبلغ من العمر 26 عامًا.

كانت بدايته في فرق الأعمار السنية بنادي باسي سين لي موريو الفرنسي، ثم انتقل إلى بويسي ومنه إلى فريق الشباب في نادي كان.

ظهر نيانج مع الفريق الأول لنادي كان في 2011، وفي العام التالي مباشرةً انتقل إلى ميلان الإيطالي وظل فيه حتى 2018.

لعل أبرز لقطاته مع الروسونيري كانت مباراة ميلان وبرشلونة في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2012-12، فقد انفرد بالحارس فيكتور فالديس في الدقائق الأولى من المباراة وأرسل كرة اعترضها القائم، وذلك قبل أن ينتفض الكتلان وينهوا المباراة بأربعة أهدافٍ نظيفة.

في 2013-14 أعاره الديافولو بعد تراجع مستواه إلى نادي مونبلييه الفرنسي، وفي الموسم التالي انتقل لجنوى على سبيل الإعارة أيضًا، ثم أعير إلى واتفورد وتورينو الذي ضمه بشكلٍ نهائي في 2018-19 وأعاره إلى نادي رين.

قام النادي الفرنسي بشراء عقد نيانج في 2019، وتألق معه في البداية كعادته مع جميع الفرق التي لعب لها ثم بدأ مستواه في التراجع، فلم يجد النادي بُدًا إلى إعارته إلى الأهلي السعودي.

الأندية التي لعب لها ويلفريد بوني:

الفريق الفترة المباريات الأهداف كان 2010 - 2012 52 10 ميلان 2012 - 2018 79 12 مونبلييه 2013 - 2014 22 5 جنوى 2014 - 2015 14 5 واتفورد 2016 - 2017 16 2 تورينو 2017 - 2018 29 4 رين 2018 - 2021 92 30 المجموع 304 مباراة 68 أهداف

لعب مباي نيانج مع الأعمار السنية للمنتخب الفرنسي، وشارك مع منتخبات تحت 16 وتحت 17 والشباب تحت 21 عامًا، لكنه قرر بعد ذلك اللعب مع منتخبه الأم السنغال وهو أحد لاعبيه حتى الآن.

خاض نيانج 23 مباراة مع المنتخب السنغالي الأول حتى الآن، وسجل خلال هذه الفترة 4 أهدافٍ فقط.

ما هي تفاصيل انضمام مباي نيانج إلى الأهلي السعودي؟

لم يعلن الأهلي السعودي عن تفاصيل عقد مباي نيانج مع الفريق، لكن كشفت تقارير صحفية صباح يوم الإثنين 8 فبراير 2021 عن تفاصيل العقد.

الدولي السنغالي #مباي_نيانغ ( 26 عاماً) أهلاوياً، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من فريق رين الفرنسي 💚🇸🇳 pic.twitter.com/JNZSP7iYx5 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 7, 2021

بحسب صحيفة أفريك فووت، فإن الأهلي ضم نيانج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 1.5 مليون يورو، ويتواجد في العقد بند أحقية الشراء مع انتهاء فترة الإعارة.

كيف سيلعب مباي نيانج مع الأهلي السعودي؟

المركز الأول لمباي نيانج لاعب الأهلي السعودي الجديد هو قلب الهجوم، لكنه يجيد اللعب على الأطراف، وهو المركز الذي كان شاهدًا على فترات تألقه - وإن قلت - سواءً مع ميلان أو تورينو وغيرهما.

لا يمكن للأهلي الاستغناء عن تواجد عمر السومة في التشكيل الأساسي للفريق طالما كان جاهزًا، وهو الأمر الذي يشير إلى أن نيانج سيلعب بشكلٍ كبير على أحد طرفي الملعب.

الخطة المفضلة لميلويفيتش هي 4-1-4-1، وستضمن هذه الطريقة تألق كبير للسنغالي الدولي في حالة لعبه على الطرف الأيسر، ففي الحالة الهجومية يدخل اللاعب إلى داخل الملعب ويمكنه الاستفادة من طوله الفارع البالغ 188 سم أو متابعة الكرات المرتدة من حارس المرمى.