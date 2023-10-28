مبالغة أم مقارنة مستحقة؟ .. فينيسيوس يضع بيلينجهام بجوار رونالدو!

البرازيلي يثير الجدل داخل وخارج الملعب.

يبدو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لا يعرف كيف لا يكون محور الأحداث، حتى في مباراة الكلاسكيو التي لم يقدم فيها المردود الفني المطلوب فقد تصدر العناوين.

جاء هذا بسبب تصرف فينيسيوس المثير للاستفزاز لجماهير ونجوم برشلونة أثناء خروجه من أرض الملعب وتأخره وإشارته للجماهير.

لكن لم يكن ذلك هو آخر الجدل الذي أثاره نجم الملكي، حيث ذهب إلى إنستجرام بعد المباراة من أجل إثارة المزيد منه عن طريق لاعب آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه المرة نشر فينيسيوس صورة لزميله جود بيلينجهام نجم المباراة الأول، وكتب عليها "CR7 = JB5" عاقدًا مقارنة بين النجم الإنجليزي وكريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة التي فاز بها الملكي بهدفين مقابل هدف وحيد رغم تأخره مبكرًا.