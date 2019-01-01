استهل البيانكونيري مشواره فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز بهدف على مضيفه بارما، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "إينيو تارديني"، وبهذا الانتصار اقتنص السيدة العجوز أولي نقاط له فى "سيري آ"، حقق اليوفنتوس لقب الدورى الإيطالى الموسم الماضي للمرة الثامنة على التوالى، يدخل يوفنتوس المباراة من أجل تحقيق الفوز فى مشوار رحلة البحث عن اللقب التاسع له على التوالي.