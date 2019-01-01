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يوفنتوس × نابولي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2019.2020، والتي ستقام على ملعب أليانز آرينا

محدث
التعليقات()
Getty

2019-08-31T19:35:32Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

2019-08-31T19:34:44Z

45+2’ إنطلاقة من زيلينسكي من على حدود المنطقة ثم يسدد تسديدة قوية لكنها تصطدم فى زميله درايس ميرتينس وتتحول إلى رمية تماس

2019-08-31T19:34:18Z

45+1’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-08-31T19:33:18Z

45’ ركنية لنابولي نفذها الجزائري فوزي غلام بعرضية تلقاها لورينزو إنسيني بتسديدة قوية على الطائر لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-31T19:32:21Z

44’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيوتر زيلينسكي لكن ابعدها ببراعة أليكس ساندرو من امام درايس ميرتينس 

2019-08-31T19:31:26Z

42’ بطاقة صفراء من نصيب جيوفاني دي لورينزو بعد تدخل قوي على أليكس ساندرو 

2019-08-31T19:29:20Z

41’ محاولة المرور من كريستيانو رودالو من داخل يسار المنطقة لكن تدخل معه كاييخون وابعدها ليسقط رونالدو معترضًا على حكم المباراة لعدم إحتساب ركلة جزاء 

2019-08-31T19:28:33Z

40’ تمريرات عديدة بين لاعبي الفريقين ومحاولات للإختراق،  لكن الكرة منحصرة فى منتصف الميدان 

2019-08-31T19:26:48Z

40’ بطاقة صفراء من نصيب فوزي غلام بعد تدخل قوي على قدم دوجلاس كوستا 

2019-08-31T19:26:14Z

39’ عرضية من كاييخون فى إتجاه لورينزو إنسيني لكنه فشل فى إستلام الكرة لتصل سهلة بين أقدام مدافعي اليوفنتوس 

2019-08-31T19:25:14Z

38’ تنفيذ الخطأ من لورينزو إنسيني بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-31T19:24:19Z

37’ خطأ من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من دانيلو على لورينزو إنسيني 

2019-08-31T19:23:40Z

36’ تسديدة قوية من فوزي غلام من على حدود المنطقة مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-08-31T19:22:30Z

35’ إنطلاقة من لورينزو إنسيني من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لكن تدخل معه ليوناردو بونوتشي وابعدها إلى رمية تماس

2019-08-31T19:21:50Z

34’ محاولات من لاعبي نابولي للبحث عن ثغرة فى دفاعات اليوفنتوس

2019-08-31T19:21:05Z

33’ تسديدة من فابيان رويز من على حدود المنطقة لكنها مرت سيئة للغاية بعيد عن مرمي تشيزني 

أوووووووووووووووه،،،،، يارباااااه على التسديدة؟

2019-08-31T19:19:32Z

32’ مرور رائعة بمهارة رائعة من سامي خضيرا من على حدود المنطقة ثم يسدد كرة بباطن القدم تصطدم فى القائم الاعلي لمرمي الحارس أليكس ميريت ثم يبعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-08-31T19:18:36Z

31’ عرضية من سامي خضير ممن الجهة اليمنى لكن ابعدها مانولاس إلى رمية تماس

2019-08-31T19:17:36Z

30’ نصف ساعة مرت من عمر المباراة والتقدم لليوفنتوس بهدفين دون رد على نابولي 

ياربااااااااااه،،،، ماذا أهدرت ياخضيرا؟

2019-08-31T19:16:48Z

29’ تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو بكعب القدم على الجهة اليمني تصل إلى هيجواين الذي مررها بعرضية لداخل المنطقة امام سامي خضيرا الذي سددها تسديدة غير متقنة ابعدها الحارس أليكس مريت 

2019-08-31T19:16:00Z

28’ خطأ من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من دوجلاس كوستا على قدم فوزي غولام

2019-08-31T19:14:40Z

27’ عرضية من درايس ميرتينس من الجهة اليمنى لكن امسكها الحارس فوتشيك تشيزني 

2019-08-31T19:14:11Z

26’ هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الفريقين دون خطورة على المرمي 

2019-08-31T19:13:02Z

26’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق فابيان رويز لكنها مرت اعلى المرمي بكثير 

2019-08-31T19:12:00Z

25’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي نابولي ومحاولات للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-08-31T19:10:50Z

24’ تمريرة خطيرة من كاييخون لداخل المنطقة تضع ميرتينس منفردا بتشيزني لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-08-31T19:10:06Z

23’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي نابولي 

2019-08-31T19:08:17Z

21’ ركنية لنابولي تنفذ بعرضية من كاييخون لداخل المنطقة ابعدها تشيزني بنجاح، وصطدام بين كليبالي والليوناردو بونوتشي مما ادي إلى إصابة المدافع بونوتشي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

جونزالو هيجواين يسجل الهدف الثاني

2019-08-31T19:06:46Z

وصف الهدف

19’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق دوجلاس كوستا الذي مرر الكرة إلى جونزالو هيجواين داخل يسار المنطقة تلقاها هيجواين ومر ببراعة من مدافعي نابولي ثم سددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-08-31T19:05:55Z

18’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني ليوفنتوس عن طريق جونزالو إجواين 

2019-08-31T19:05:55Z

18’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني ليوفنتوس عن طريق جونزالو إجواين 

2019-08-31T19:05:12Z

17’ سيطرة من لاعبي يوفنتوس على الكرة ومحاولات عديدة على مرمي نابولي لإدراك الهدف الثاني 

دانيلو يسجل الهدف الاول لليوفنتوس

2019-08-31T19:03:32Z

وصف الهدف

16’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة لليوفنتوس وإنطلاقة من دانيلو من منتصف الميدان ثم يمررها إلى دوجلاس كوستا على الجهة اليسري  الذي انطلق بها ثم مررها عرضية إلى دانيلو داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-08-31T19:02:33Z

15’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،، والهدف الأول لليوفنتوس عن طريق دا دانيلو 

2019-08-31T19:02:23Z

13’ تسديدة قوية ورائعة من على حدود المنطقة عن طريق آلان لكن ابعدها المتألق تشيزني ببراعة 

2019-08-31T19:00:53Z

12’ تمريرة من دوجلاس كوستا فى إتجاه دي تشيليو على الجهة اليمنى م يرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-08-31T18:58:23Z

10’ خطأ لصالح نابولي بعد تدخل قوي من ماتيا تشيليو على فوزي غلام 

2019-08-31T18:56:45Z

9’ مرور رائع من كريستيانو رونالدو من امام آلان ويكتسب خطأ من يسار منتصف الميدان

2019-08-31T18:55:03Z

8’ خطأ لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي على ماتيا دي تشيليو في منتصف الميدان 

2019-08-31T18:53:36Z

6’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة بين لاعبي اليوفنتوس 

2019-08-31T18:52:36Z

5’ تحضير من جانب لاعبي اليوفنتوس لمحاولة الإختراق من العمق 

2019-08-31T18:51:22Z

4’ سيطرة من جانب لاعبي يوفنتوس على مجريات اللقاء ومحاولة المرور من جوجلاس كوستا من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس 

2019-08-31T18:50:52Z

3’ تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها الحارس أليكس ميريت ببراعة إلى رمية تماس

2019-08-31T18:49:29Z

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي نابولي على حدود المنطقة ومحاولة الإختراق من العمق

2019-08-31T18:47:13Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-08-31T18:38:26Z

يقود المباراة تحكيميًا الحكم،  دانيلي أورساتو

التشكيل الرسمي لنابولي

2019-08-31T18:33:27Z

يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليكس ميريت / جيوفاني دي لورينزو / كونستانتينوس مانولاس / كاليدو كوليبالي / فوزي غولام / آلان / فابيان رويز / بيوتر زيلينسكي / لورينزو إنسيني / درايس ميرتيس / 

البدلاء / ديفيد أوسبينا / أوريستيس كازنيزيس / كيفين مالكويه / ماريو روي / سيباستيانو لوبيرتو / نيكولا ماكسيموفيتش / السيد هيساج / هيرفينج لوزالو / إيلجيق إيلماس / جيانلوكا غايتانو / سيموني فيردي 

التشكيل الرسمي ليوفنتوس

2019-08-31T18:23:37Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / دوجلاس كوستا / جونزالو هيجواين / كريستيانو رونالدو 

البدلاء / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / دانيلو / دانييلي روجاني / ميري ديميرال / إيمري تشان / أدريان رابيو / رودريجو بينتانكور / باولو ديبالا / خوان كاودارادو / ماريو ماندزوكيتش / فيديريكو بيرنارديسكي 

2019-08-30T23:20:21Z

على الجانب الأخر، حقق نابولي فوز صعب على مضيفه فيورنتينا بنتيجة (4-3)، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي، فى إطار منافسات الجولة الاولي من الدوري الإيطالي، وكان قد انهي الفريق الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 79 نقطة، من 24 انتصار وتعادل فى سبع مباريات وخسر مثلهما ، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.

2019-08-30T23:20:06Z

استهل البيانكونيري مشواره فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز بهدف على مضيفه بارما، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "إينيو تارديني"، وبهذا الانتصار اقتنص السيدة العجوز أولي نقاط له فى "سيري آ"، حقق اليوفنتوس لقب الدورى الإيطالى الموسم الماضي  للمرة الثامنة على التوالى، يدخل يوفنتوس المباراة من أجل تحقيق الفوز فى مشوار رحلة البحث عن اللقب التاسع له على التوالي.

2019-08-30T23:19:53Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين كلاً من يوفنتوس ونابولي ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.