أوووووووووووووووه،،،،، يارباااااه على التسديدة؟
ياربااااااااااه،،،، ماذا أهدرت ياخضيرا؟
جونزالو هيجواين يسجل الهدف الثاني
وصف الهدف19’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق دوجلاس كوستا الذي مرر الكرة إلى جونزالو هيجواين داخل يسار المنطقة تلقاها هيجواين ومر ببراعة من مدافعي نابولي ثم سددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
19' | ⚽️ | SIAM VENUTI FIN QUI PER VEDERE SEGNARE @G_Higuain ! PIPAAAAAAAAAA! PIPAAAAAAAAA SOTTO L'INCROCIO!!!! L'Allianz Stadium IMPAZZISCE!#JuveNapoli [2-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/Bf2x5WtiBb— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2019
17’ سيطرة من لاعبي يوفنتوس على الكرة ومحاولات عديدة على مرمي نابولي لإدراك الهدف الثاني
دانيلو يسجل الهدف الاول لليوفنتوس
وصف الهدف16’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة لليوفنتوس وإنطلاقة من دانيلو من منتصف الميدان ثم يمررها إلى دوجلاس كوستا على الجهة اليسري الذي انطلق بها ثم مررها عرضية إلى دانيلو داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
16' | ⚽️ | GOOOOOOOOOOOL! Prima all'Allianz Stadium, prima azione dall'ingresso in campo, prima rete bianconera per @2DaniLuiz , decisiva la sua deviazione in area! ANDIAMO! 🇧🇷#JuveNapoli [1-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/efuIuEMnVY— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2019
التشكيل الرسمي لنابولي
يبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليكس ميريت / جيوفاني دي لورينزو / كونستانتينوس مانولاس / كاليدو كوليبالي / فوزي غولام / آلان / فابيان رويز / بيوتر زيلينسكي / لورينزو إنسيني / درايس ميرتيس /
📌 StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Zielinski, Callejon, Fabian, Insigne, Mertens.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2019
⚽️ #JuventusNapoli
🇮🇹 @SerieA
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/HZvMqduspe
البدلاء / ديفيد أوسبينا / أوريستيس كازنيزيس / كيفين مالكويه / ماريو روي / سيباستيانو لوبيرتو / نيكولا ماكسيموفيتش / السيد هيساج / هيرفينج لوزالو / إيلجيق إيلماس / جيانلوكا غايتانو / سيموني فيردي
التشكيل الرسمي ليوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / دوجلاس كوستا / جونزالو هيجواين / كريستيانو رونالدو
STARTING XI ⚪️⚫️#JuveNapoli #ForzaJuve pic.twitter.com/ZKvatTGUit— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2019
البدلاء / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / دانيلو / دانييلي روجاني / ميري ديميرال / إيمري تشان / أدريان رابيو / رودريجو بينتانكور / باولو ديبالا / خوان كاودارادو / ماريو ماندزوكيتش / فيديريكو بيرنارديسكي
على الجانب الأخر، حقق نابولي فوز صعب على مضيفه فيورنتينا بنتيجة (4-3)، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي، فى إطار منافسات الجولة الاولي من الدوري الإيطالي، وكان قد انهي الفريق الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 79 نقطة، من 24 انتصار وتعادل فى سبع مباريات وخسر مثلهما ، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.
استهل البيانكونيري مشواره فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز بهدف على مضيفه بارما، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "إينيو تارديني"، وبهذا الانتصار اقتنص السيدة العجوز أولي نقاط له فى "سيري آ"، حقق اليوفنتوس لقب الدورى الإيطالى الموسم الماضي للمرة الثامنة على التوالى، يدخل يوفنتوس المباراة من أجل تحقيق الفوز فى مشوار رحلة البحث عن اللقب التاسع له على التوالي.