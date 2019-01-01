يوفنتوس وميلان: مباشر لحظة بلحظة

وكان الميلان قد حقق أول انتصار لسه أخيرًا تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي بعد الفوز على سبال بهدف نظيف، مما يؤكد أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على السيدة العجوز، فيظل الروسونيري كما هو مهما بلغت أموره من سوء.
وحافظ اليوفي على هيمنته على عرش صدارة الكالتشيو، وعاد مجددًا إلى صدارته التي فقدها لساعتين بعد فوز إنتر ميلان على بولونيا بهدفين لهدف، ولكن كتيبة ماوريسيو ساري ينتظرها الأسبوع المقبل خصمًا عنيدًا للغاية مهما كانت حالته الحالية.
واصل يوفنتوس سلسلة اللا هزيمة محليًا، وحقق انتصارًا جديدًا غالي القيمة على حساب جاره اللدود تورينو بهدف نظيف أحرزه الوافد الجديد ماتياس دي ليخت، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.