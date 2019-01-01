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يوفنتوس وميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، على ملعب يوفنتوس آرينا

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Goal

2019-11-10T00:58:57Z

وكان الميلان قد حقق أول انتصار لسه أخيرًا تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي بعد الفوز على سبال بهدف نظيف، مما يؤكد أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على السيدة العجوز، فيظل الروسونيري كما هو مهما بلغت أموره من سوء.

2019-11-10T00:58:45Z

وحافظ اليوفي على هيمنته على عرش صدارة الكالتشيو، وعاد مجددًا إلى صدارته التي فقدها لساعتين بعد فوز إنتر ميلان على بولونيا بهدفين لهدف، ولكن كتيبة ماوريسيو ساري ينتظرها الأسبوع المقبل خصمًا عنيدًا للغاية مهما كانت حالته الحالية.

2019-11-10T00:58:34Z

واصل يوفنتوس سلسلة اللا هزيمة محليًا، وحقق انتصارًا جديدًا غالي القيمة على حساب جاره اللدود تورينو بهدف نظيف أحرزه الوافد الجديد ماتياس دي ليخت، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

2019-11-10T00:58:23Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....سيفتح ملعب يوفنتوس آرينا أبوابه لمباراة من كلاسيكيات الدوري الإيطالي، عندما يحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس، ضمن الجولة الثانية عشر من الكالتشيو ،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي