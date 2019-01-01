ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني
رونالدو أهدر ركلة الجزاء
51' Sorrentino saves Ronaldo's spot-kick.#JuveChievo [2-0] #ForzaJuve— JuventusFC (@juventusfcen) ٢١ يناير ٢٠١٩
ركلة جزاء لليوفنتوس ،،،، وبطاقة صفراء من نصيب ماتيا ياني
بداية الشوط الثاني
46' Back underway for the second 45'! Let's see this one out lads! 💪⚪️⚫️#JuveChievo [2-0] #ForzaJuve— JuventusFC (@juventusfcen) ٢١ يناير ٢٠١٩
الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
HT: A great league start to 2019 for the Bianconeri! ⚪️⚫️#JuveChievo #FinoAlle #ForzaJuve pic.twitter.com/o6BjM1fikW— JuventusFC (@juventusfcen) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهدف الثاني لليوفنتوس
إيمري تشان45’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من باولو ديبالا من على حدود المنطقة ليمررها إلى إيمري تشان داخل المنطقة ليسددها إيمري تشان تسديدة رائعة على يسار الحارس ستيفانو سورينتينو
الهدف الثاني لليوفنتوس
إيمري تشان45’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من باولو ديبالا من على حدود المنطقة ليمررها إلى إيمري تشان داخل المنطقة ليسددها إيمري تشان تسديدة رائعة على يسار الحارس ستيفانو سورينتينو
دوجلاس كوستا يسجل هدف رائع لليوفنتوس
دوجلاس كوستا14’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من البرازيلي من على حدود المنطقة ومرور ومن ثم يسدد كرة صاااروخية على يسار الحارس ستيفانو سورينتينو لتسكن الشباك بنجاح
13' WHAT A G⚽️AAAALLLLLLLL FROM @douglascosta!!!!!! ⚡️⚪️⚫️#JuveChievo [1-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/Tzdx9vQfYa— JuventusFC (@juventusfcen) ٢١ يناير ٢٠١٩
بداية المباراة
⚽️🏁 Si parte! Inizia ora la 20^ di @SerieA #JuveChievo! #ForzaChievo #ForzaGialloblù 💛💙💪💪💪— A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) ٢١ يناير ٢٠١٩
تشكيل كيفو لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن
ستيفانو سورينتينو / فابيو ديباولي / لوكا روسيتيني / نيناد توموفيتش / ماتيا باتي / سفيان كاين / إيمانويل جياكيريني / إيفان رادوفانوفيتش / بيرباريم هيتيماي / سيرخيو بيليسيير / ريكاردو ميجيورني
📣 Non è un lunedì come gli altri! È un lunedì di calcio! È un lunedì gialloblù! L'XI scelto da @MisterDiCarlo per la sfida all'#AllianzStadium contro la @juventusfc è pronto... Noi siamo pronti! Forza ragazzi, cuore e coraggio! #ForzaChievo 💛💙#InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/chbTBlsAir— A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) ٢١ يناير ٢٠١٩
البدلاء / أدريان سمير / مهدي ليريس / نيكولا ريجوني / ماريوسز ستيبينسكي / بوستيان سيزار / فيليب ديورديفيتش / باول جاروزينسكي / ستراينجا تاناسيفيتش
تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ماتيا بيرين / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / دانييلي روجاني / ماتيا دي تشيليو / بلايس ماتويدي / إيمري تشان / دوجلاس كوستا / فيديريكو بيرنارديسكي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو
📝 The Bianconeri line-up for tonight's return to Allianz Stadium! ⚪️⚫️#JuveChievo #ForzaJuve pic.twitter.com/Kz5HNyZclZ— JuventusFC (@juventusfcen) ٢١ يناير ٢٠١٩
البدلاء / فويسييتش شيسني / كارلو بينسوليو / سامي خضيرا / ليوناردو سيبنازولا / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / مويز كين / رودريجو بينتانكور