13’ إنطلاقة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسري ثم مررها على حدود المنطقة إلى المنطلق سامي خضيرا الذي حاول تمريرها إلى ماندزوكيتش لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع فى اللحظات الاخيرة