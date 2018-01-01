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يوفنتوس × سامبدوريا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
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Getty Images

2018-12-29T11:51:32Z

20’تمريرات متبادلة بين لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات سامبدوريا

2018-12-29T11:48:57Z

19’كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة عن طريق باولو ديبالا أبعدت من دفاعات سامبدوريا

2018-12-29T11:47:26Z

18’لاعبي يوفنتوس يسيطرون على مجريات اللقاء وسط تراجع تام من لاعبي سامبدوريا

2018-12-29T11:46:43Z

17’باولو ديبالا أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس إميل أوديرو

2018-12-29T11:44:12Z

16’رونالدو أرسل عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها بيانيتش بتصويبة قوية من لمسة واحدة اصطدمت بالدفاعات

2018-12-29T11:42:50Z

15’ربع ساعة مرت من عمر الشوط الأول ومازال التقدم ليوفنتوس بهدف دون رد

2018-12-29T11:42:28Z

13’خطأ لصالح أليسك سندرو بعد تدخل من دينيس برايت في منتصف الميدان 

2018-12-29T11:41:39Z

12’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دي تشيليو لداخل المنطقة، لكن تمركز رائع من دفاعات يوفنتوس ثم ابعاد الكرة خارج المنطقة

2018-12-29T11:40:16Z

11’رونالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2018-12-29T11:39:55Z

10’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لليوفي بهدف دون رد

2018-12-29T11:38:34Z

8’ميراليم بيانيتش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2018-12-29T11:37:09Z

7’تمريرات متبادلة بين لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات سامبدوريا 

2018-12-29T11:36:33Z

6’خطأ لصالح روجاني بعد تدخل من كارول لينيتي في منتصف الميدان في الجانب الأيمن

رونالدو يفتتح التسجيل ليوفنتوس

2018-12-29T11:34:21Z

بتصويبة قوية من على حافة المنطقة

5’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه رونالدو على حافة المنطقة الذي استلم الكرة و سددها قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-29T11:33:51Z

4’رونالدو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى رمية جانبية

2018-12-29T11:33:28Z

3’بداية هادئة من لاعبي الفريقين والكرة بحوزة عناصر يوفنتوس في منتصف الميدان

2018-12-29T11:31:49Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض والأسود على اليمين وسامبدوريا بالزي الأزرق على اليسار 

2018-12-29T11:24:46Z

المباراة تقام على أرضية ملعب آليانز بتورينو، والصافرة للحكم الإيطالي باولو فاليري

إليكم تشكيل سامبدوريا لمباراة اليوم

2018-12-29T11:23:31Z

يبدأ المدرب ماركو جيامباولو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إميل أوديرو / عمر كولي / أليكس فراري / جاكوبو سالا / نيكولا مورو / كارول لينيتي / دينيس برايت / جاستون / رامييرز / ألبيين إيكدال / جيانلوكا كبراري / فابيو كوالياريلا

 

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2018-12-29T11:20:33Z

يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجيري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ماتيا بيرين / دانيلي روجاني / أليكس ساندرو / جيورجيو كيلليني / ماتيا دي تشيليو / إيمري تشان / بلايس ماتويدي / ميراليم بيانيتش / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو

ماندجوكيتش

2018-12-29T11:17:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وسامبدوريا على ملعب آليانز بتورينو في إطار منافسات الجولة اـ19 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.