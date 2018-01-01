رونالدو يفتتح التسجيل ليوفنتوس
بتصويبة قوية من على حافة المنطقة
5’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه رونالدو على حافة المنطقة الذي استلم الكرة و سددها قوية سكنت الشباك بنجاح
2' SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! @Cristiano GIVES US AN EARLY LEAD!!!!! 🔥⚽️⚪️⚫️#JuveSamp [1-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/pYRPtoFr6I— JuventusFC (@juventusfcen) December 29, 2018
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
LET'S END THE YEAR IN STYLE! 🎉💪#JuveSamp #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/YMkPqaX0vr— JuventusFC (@juventusfcen) December 29, 2018
إليكم تشكيل سامبدوريا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماركو جيامباولو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إميل أوديرو / عمر كولي / أليكس فراري / جاكوبو سالا / نيكولا مورو / كارول لينيتي / دينيس برايت / جاستون / رامييرز / ألبيين إيكدال / جيانلوكا كبراري / فابيو كوالياريلا
📄 #JuveSamp, ultima dell'anno. Forza ragazzi, facciamoci valere. pic.twitter.com/q4EwyTbriD— U.C. Sampdoria (@sampdoria) December 29, 2018
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجيري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
ماتيا بيرين / دانيلي روجاني / أليكس ساندرو / جيورجيو كيلليني / ماتيا دي تشيليو / إيمري تشان / بلايس ماتويدي / ميراليم بيانيتش / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو
📝 Here's your last Juventus XI of the year! #JuveSamp ⚪️⚫️ #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/IO5W9Sj3gm— JuventusFC (@juventusfcen) December 29, 2018
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