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يوفنتوس × تورينو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد تورينو في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-05-03T20:17:45Z

90’سبينازولا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس

2019-05-03T20:17:21Z

89’ماتيوس بيريرا مرر كرة بينية في إتجاه رونالدو المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T20:16:01Z

88’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس لمحاولة خطف هدفف الفوز

2019-05-03T20:14:13Z

87’سبينازولا أرسل طرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

تبديل في صفوف يوفنتوس

2019-05-03T20:13:40Z

86’خروج فيدريكو بيرنارديسكي ودخول ماتيا دي تشيليو بدلًا منه

كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعديل ليوفنتوس

2019-05-03T20:10:57Z

برأسية قوية من داخل المنطقة

85’الهدف جاء بعد كرة عرضية مميزة من الجانب الأيسر عن طريق سبينازولا لداخل المنطقة في إتجاه رونالدو الذي إرتقى وحول الكرة برأسية قوية سكنت الشباك

2019-05-03T20:09:43Z

84’جوووووووووووووووووول....وهدف التعادل ليوفنتوس عن طريق رونالدو

2019-05-03T20:08:25Z

82’خطأ لصالح دانييلي باسيلي بعد تدخل من فيدريكو بيرنارديسكي استحق عليه بطاقة صفراء

2019-05-03T20:08:09Z

81’بيلوتي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولتإلى ركلة مرمى

2019-05-03T20:07:53Z

80’عشر دقائق أخيرة على نهاية المباراة ومازال التقدم لتورينو بهدف دون رد

2019-05-03T20:07:06Z

79’ركلة ركنية نفذها ميراليم بيانيتش قصيرة في إتجاه سبينازولا الذي إستقبل الكرة وأرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات تورينو

2019-05-03T20:06:14Z

78’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيرنارديسكي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات تورينو إلى ركنية

تبديل في صفوف يوفنتوس

2019-05-03T20:04:55Z

77’خروج خوان كوادرادو ودخول ماتيوس بيريرا بدلًا منه

2019-05-03T20:02:58Z

76’مويس كين سدد كرة قوية من على حدود المنطقة وصلت إلى أحضان حارس مرمى تورينو

2019-05-03T20:02:39Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لتورينو بهدف دون رد

2019-05-03T20:01:29Z

73’بيرنارديسكي أرسل كرة بينية في إتجاه رونالدو المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات تورينو

2019-05-03T20:00:13Z

72’تمريرات متبادلة  بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان

2019-05-03T19:59:11Z

71’كرة ثابتة نفذها كرة ثابتة نفذها أندريا بيلوتي قوية على المرمى مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T19:57:31Z

70’خطأ لصالح ساسا لوكيتش في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من سبينازولا

2019-05-03T19:55:02Z

69’سبينازولا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

بطاقة صفراء

2019-05-03T19:52:36Z

68’خطأ لصالح جواو كانسيلو بعد تدخل من ساسا لوكيتش في منتصف الميدان

2019-05-03T19:51:52Z

67’خوان كوادرادو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T19:50:28Z

66’كريستيانو رونالدو انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات تورينو المتمركزين جيدًا

2019-05-03T19:50:04Z

65’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T19:49:53Z

64’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-03T19:49:46Z

63’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-03T19:47:13Z

62’سقوط ليوناردو بونوتشي بداعي الإصابة

2019-05-03T19:45:19Z

61’أنسالدي مرر كرة بينية في إتجاه بيرينجير المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-03T19:45:04Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لتورينو بهدف دون رد

2019-05-03T19:43:31Z

59’مشادت بين بونوتشي ولوكيتش وحكم المباراة يسيطر على الأمور

2019-05-03T19:42:58Z

58’خوان كوادرادو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس سيرجيو

2019-05-03T19:42:35Z

57’حصار من لاعبي يوفنتوس لعناصر تورينو بحثًا عن إدراك هدف التعديل

2019-05-03T19:41:49Z

56’رونالدو مرر كرة بينية في إتجاه بيرنارديسكي المنطلق في الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات تورينو

2019-05-03T19:41:26Z

55’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال تورينو متقدم بهدف دون رد

2019-05-03T19:40:53Z

54’ميراليم بيانيتش نفذ الركنية مقوسة لداخل المنطقة قابلها رونالدو برأسية قوية مرت أعلى العارضة ثم إلى ركلة مرمى

2019-05-03T19:40:17Z

53’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سبينازولا لداخل المنطقة أبعدها دفاعات تورينو إلى ركنية

2019-05-03T19:39:09Z

52’أنسالدي سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-05-03T19:36:22Z

51’خوان كوادرادو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T19:36:13Z

50’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-03T19:32:52Z

49’سقوط سبينازولا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-03T19:32:21Z

48’سبينازولا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر مرت من أمام اليجمع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T19:31:41Z

47’لاعبي تورينو يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-05-03T19:31:34Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-05-03T19:16:34Z

45’نهاية الشوط الأول

2019-05-03T19:15:40Z

44’خطأ لصالح خوان كوادرادو بعد تدخل من لوكيتش في منتصف الميدان

2019-05-03T19:14:48Z

43’أندريا بيلوتي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر، إصطدمت ببيرنارديسكي وتحولت إلى ركنية

2019-05-03T19:14:05Z

42’خطأ لصالح لوكيتش في منتصف الميدان بعد تدخل من بليز ماتويدي

2019-05-03T19:12:08Z

41’تصويبة قوية من مسافة بعيدة عن طريق أنسالدي مرت بعيدة وبسلام على مرمى يوفنتوس

2019-05-03T19:11:48Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-05-03T19:09:40Z

39’سبينازولا سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات تورينو وإلى ركنية

2019-05-03T19:09:03Z

38’ركينة نفذها ميراليم بيانيتش مقوسة إلى داخل المنطقة، أبعدت ببراعة من دفاعات تورينو

2019-05-03T19:08:01Z

37’خوان كوادرادو انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات تورينو وتحولت إلى ركنية

2019-05-03T19:05:51Z

36’رونالدو سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس سيرجيو

2019-05-03T19:05:24Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال لتقدم لتورينو بهدف دون رد

بطاقة صفراء

2019-05-03T19:03:56Z

34’خطأ لصالح أليكس بيرينجير بعد تدخل من بليز ماتويدي في منتصف الميدان

2019-05-03T19:02:11Z

33’مويس كين انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن طالت عليه الكرة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T19:01:54Z

32’بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات تورينو

2019-05-03T19:01:35Z

31’حصار من لاعبي يوفنتوس لعناصر تورينو على حدود المنطقة بحثًا عن إحراز هدف التعديل

2019-05-03T18:59:30Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-05-03T18:57:49Z

29’تمريرة بينية عن طريق بيرنارديسكي في إتجاه رونالدو المنطلق على حدود المنطقة، لكن طالت عليه وأقرب إلى دفاعات تورينو

2019-05-03T18:57:06Z

28’تصويبة قوية عن طريق رونالدو من خارج المنطقة مرت بسلام على ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T18:56:36Z

27’مويس كين سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات تورينو وتحولت إلى منتصف الميدان

شاهد هدف تورينو الأول

2019-05-03T18:55:51Z

عن طريق لوكيتش

26’

2019-05-03T18:53:27Z

25’سبينازولا أرسل كرة عرضية مقوسة من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T18:52:54Z

24’كريستيانو رونالدو سدد كرة صاروخية من على حافة المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T18:52:43Z

23’اووووووووووووووووووه....رونالدو كاد أن يعدل النتيجة

2019-05-03T18:51:12Z

22’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان

2019-05-03T18:50:32Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رونالدو إلى داخل المنطقة في إتجاه ماتويدي الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة تصدى لها الحارس ثم أبعدت من الدفاعات

ساسا لوكيتش يسفتتح التسجيل لتورينو

2019-05-03T18:48:47Z

بعد خطا كبير من ميراليم بيانيتش

20’الهدف جاء بعد خطـأ كبير من ميراليم بيانيتش وافتكاك رائع للكرة من ساسا لوكيتش، الذي إنطلق وتوغل إلى داخل المنطقة ثم سددها قوية سكنت شباك تشيزني

 

2019-05-03T18:48:25Z

19’جوووووووووووول..... والهدف الأول في ديربي تورينو لأصحاب الضيوف

2019-05-03T18:47:55Z

18’ركنية نفذها ميراليم بيانيتش مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-03T18:46:55Z

17’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات تورينو إلى ركنية

2019-05-03T18:45:52Z

16’ركنية نفذها ساسا لوكيتش مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس إلى حدود المنطقة قابلها أليكس بيرينجير قوسة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T18:45:34Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-03T18:45:04Z

13’أندريا بيلوتي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها تشيزني ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-05-03T18:44:28Z

12’خطأ لصالح توماس رينكون بعد تدخل من ميراليم بيانتيش في منتصف الميدان

2019-05-03T18:42:19Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان

2019-05-03T18:39:56Z

10’وصلنا إلى أوس عشر دقائق من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-05-03T18:39:29Z

8’ضغط من لاعبي يوفنتوس منذ انطلاقة المباراة بحثًا عن أول الأهداف

2019-05-03T18:38:08Z

7’سفوط رونالدو داخل المنطقة بعد تدخل من حارس مرمى تورينو داخل المنطقة، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-05-03T18:37:47Z

6’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T18:36:53Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-03T18:36:25Z

4’فيدريكو بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر بحثًا عن رأسية رونالدو، لكن أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T18:35:17Z

3’مويس كين انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-03T18:33:14Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض والأسود على اليمين وتورينو بالزي الأحمر على اليمين

2019-05-03T18:32:33Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل تورينو لمباراة اليوم

2019-05-03T18:28:54Z

يبدأ المدرب والترماتزاري بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

سالفاتوري سيرجيو / أرماندو إيتزو / نيكولاس نكولو / بريمر / لورينزو دي سيلفيستري / صلاحو ميتي / توماس رينكون / ساسا للوكيتش / كريستيان أنسالدي / أندريا بيلوتي / أليكس بيرينجير

 

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-05-03T18:27:11Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/4/2

فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيليني / ليوناردو سبينازولا / خوان كوادرادو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / فيدريكو بيرنادريسكي / كريستيانو رونالدو / مويس كين

 

2019-05-03T17:39:02Z

يعيش فريق تورينو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق جنوى، وحققوا الفوز بهدف دون رد، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 33 مباراة، استطاع أن يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع ميلان صاحب المركز السادس، بعد أن حققوا الفوز في 14مباراة وتعادلوا مثلهم، وخسروا ست مباريات فقط.

2019-05-03T17:35:32Z

يدخل البيانكونيري هذا اللقاء وهو قادم من تعادل في ديربي إيطاليا أمام الإنتر بهدف لكل منهما، وكان قد حسم أبناء السيدة العجوز لقب الإسكوديتو الخامس والثلاثين في تاريخه بالفوز على فيورنتينا في الجولة الماضية،  ويمتلك الفريق 88 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق 21 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة.   

2019-05-03T17:34:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وتورينو على ملعب آليانز بتورينو، في الجولة 35 من الدوري الإيطالي  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال