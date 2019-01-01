يعيش فريق تورينو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق جنوى، وحققوا الفوز بهدف دون رد، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 33 مباراة، استطاع أن يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع ميلان صاحب المركز السادس، بعد أن حققوا الفوز في 14مباراة وتعادلوا مثلهم، وخسروا ست مباريات فقط.