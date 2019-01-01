تشكيل توتنهام
يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشينيو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
باولو جازينجا / كايل ووكر / توبي ألديرفيرليد / جافيت تانجانجا / أنتونيو جورجيو / أوليفر سكيب / هاري وينكس / إيريك لاميلا / ديلي ألي / سون هيونج مين / تروي باروت
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#THFC: Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Dele, Son, Parrott. #SpursTour2019 ⚪️ #ICC2019 pic.twitter.com/28XDBfY7U5— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2019
تشكيل يوفنتوس
يبدأ المدرب ماوريسسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
جيانلويجي بوفون / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / ماتيا دي تشيليو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / إيمري تشان / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندجوكيتش / فيدريكو بيرنارديسكي
Fra meno di un'ora si scende in campo! Ecco la formazione bianconera! #ICC2019 #MeetTheWonder pic.twitter.com/32K0O698ha— JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2019
خسر توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو الماضي، أمام في البريميرليج فأنهى السبيرز الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 2، وخسر 13 مباراة.
أنهي البيانكونيري الموسم الماضي بخسارة أمام فريق سامبدوريا بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين بملعب لويجي فيراريس، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، وكان قد حسم السيدة العجوز لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيريا آي، جمعم من 28 فوز وست تعادلات وأربع هزائم فقط.