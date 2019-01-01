خسر توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو الماضي، أمام في البريميرليج فأنهى السبيرز الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 2، وخسر 13 مباراة.