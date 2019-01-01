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يوفنتوس × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد توتنهام في الكأس الدولية للأبطال 2019، والتي ستقام على الملعب الوطني بسنغافورة

محدث
التعليقات()

2019-07-21T11:38:30Z

3’البداية مع السبيرز بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-07-21T11:36:32Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض على اليسار وتوتنهام بالزي الأزرق البديل على اليمين

2019-07-21T11:36:22Z

1’انطلاق الشوط الأول والمباراة

تشكيل توتنهام

2019-07-21T11:15:52Z

يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشينيو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

باولو جازينجا / كايل ووكر / توبي ألديرفيرليد / جافيت تانجانجا / أنتونيو جورجيو / أوليفر سكيب / هاري وينكس / إيريك لاميلا / ديلي ألي / سون هيونج مين / تروي باروت

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تشكيل يوفنتوس

2019-07-21T11:12:47Z

يبدأ المدرب ماوريسسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

جيانلويجي بوفون / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / ماتيا دي تشيليو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / إيمري تشان / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندجوكيتش / فيدريكو بيرنارديسكي

 

2019-07-21T11:11:46Z

خسر توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو الماضي، أمام في البريميرليج فأنهى السبيرز الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 2، وخسر 13 مباراة.

2019-07-21T11:11:36Z

أنهي البيانكونيري الموسم الماضي بخسارة أمام فريق سامبدوريا بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين بملعب لويجي فيراريس، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، وكان قد حسم السيدة العجوز لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيريا آي، جمعم من 28 فوز وست تعادلات وأربع هزائم فقط.

2019-07-21T11:10:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب سنغافورة مباراة تجمع بين يوفنتوس وتوتنهام، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.