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يوفنتوس × بارما | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد بارما في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
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getty Images

2019-02-02T19:49:27Z

18’كريستيانو رونالدو سدد كرة من خارج المنطقة قوية تصدى لها الحارس على مرتين 

2019-02-02T19:48:47Z

17’كانسيلو يوزع كرة عرضية إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-02T19:48:11Z

16’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جواو كانسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T19:47:37Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T19:47:08Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دوجلاس كوستا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T19:43:41Z

12’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراف الدفاعات

2019-02-02T19:42:23Z

11’دوجلاس كوستا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-02T19:41:58Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T19:41:14Z

8’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T19:40:20Z

7’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات بارما

2019-02-02T19:38:41Z

6’رونالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T19:38:07Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T19:37:39Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-02T19:32:21Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض على اليسار وبارما بالزي الأصفر على اليمين 

انطلاق المباراة الآن

2019-02-02T19:31:55Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة 

2019-02-01T23:59:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وبارما على ملعب آليانز بتورينو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.