2019-02-02T19:49:27Z
18’كريستيانو رونالدو سدد كرة من خارج المنطقة قوية تصدى لها الحارس على مرتين
2019-02-02T19:48:47Z
17’كانسيلو يوزع كرة عرضية إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-02T19:48:11Z
16’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جواو كانسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:47:37Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-02T19:47:08Z
13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دوجلاس كوستا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:43:41Z
12’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراف الدفاعات
2019-02-02T19:42:23Z
11’دوجلاس كوستا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-02T19:41:58Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-02T19:41:14Z
8’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:40:20Z
7’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات بارما
2019-02-02T19:38:41Z
6’رونالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:38:07Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-02T19:37:39Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-02-02T19:32:21Z
2’يوفنتوس بالزي الأبيض على اليسار وبارما بالزي الأصفر على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-02-02T19:31:55Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-02-01T23:59:48Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وبارما على ملعب آليانز بتورينو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.