يأتي فريق أتالانتا في المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 65 نقطة، وسيتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا حقق الفوز في آخر جولتين وسط ملاحقة ميلان له الذي يأتي في المركز الخامس قبل نهاية الموسم بجولتين فقط، وسيسعى لتحقيق الثلاث نقاط ليبقى وسط الأربعة الكبار في إيطاليا، وحتى الآن لعب الفريق 36 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 9 مباريات.