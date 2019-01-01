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يوفنتوس × أتالانتا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس وأتالانتا في إطار منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي 2018-2019

محدث
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Getty Images

2019-05-18T18:42:27Z

يأتي فريق أتالانتا في المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 65 نقطة، وسيتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا حقق الفوز في آخر جولتين وسط ملاحقة ميلان له الذي يأتي في المركز الخامس قبل نهاية الموسم بجولتين فقط، وسيسعى لتحقيق الثلاث نقاط ليبقى وسط الأربعة الكبار في إيطاليا، وحتى الآن لعب الفريق 36 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 9 مباريات.

2019-05-18T18:42:15Z

خسر البيانكونيري أمام روما بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، وكان قد حسم أبناء السيدة العجوز لقب الإسكوديتو الخامس والثلاثين في تاريخه بالفوز على فيورنتينا في الجولة 34،  ويمتلك الفريق 89 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى ثلاث هزائم.   

2019-05-18T18:41:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد آليانز أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس وأتالانتا، وذلك في إطار منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.