It ends all square at Molineux. #MUFC #WOLMUN— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2019
التبديل الثالث فى صفوف وولفرهامبتون
تبديلان فى صفوف المان يونايتد
التبديل الثاني فى صفوف وولفرهامبتون
86' | #WOL 1-1 #MUN— Wolves (@Wolves) August 19, 2019
Second change of the evening for Wolves as Pedro Neto comes on for Diogo Jota.#WOLMUN pic.twitter.com/aeHkKmIm9U
التبديل الأول فى صفوف مانشستر يونايتد
أوووووووووه،،، باتريسيو يتألق
الحكم يحتسب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد
هدف التعادل للوفرهامبتون
وصف الهدف55’ الهدف جاء بعد تسديدة صااااروخية من خارج المنطقة عن طريق روبن نيفيس تسكن فى الزاوية اليسري للحارس ديفيد دي خيا
GOOOOOOAAAAAALLLLLLL!! WOLVES LEVEL!! pic.twitter.com/3rA495JKsC— Wolves (@Wolves) August 19, 2019
التبديل الأول فى صفوف وولفرهامبتون
نهاية الشوط الأول
We lead at the break thanks to @AnthonyMartial's fine finish 👌#MUFC #WOLMUN— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2019
إحصائيات
متوسط أعمار فريق مانشستر يونايتد الليلة هو 24 عامًا و173 يومًا 🔴⚫️— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019
أصغر متوسط أعمار لفريق في البريميرليج هذا الموسم!👶 pic.twitter.com/ObwMnVT4xh
الهدف الأول لمانشستر يونايتد
وصف الهدف27’ الهدف جاب بعد سلسلة من التمريرات العديدة بين أقدام لاعبي اليونايتد انهاها ماركوس راشفورد بتمريرة رائعة إلى انتوني مارسيال داخل يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
TONYYYYYYYYY!— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2019
Get in there! #MUFC #WOLMUN pic.twitter.com/RZLaWcdaBB
أوووووووووه،،،،ماذا تفعل ياراشفورد؟
We're under way – time to pick up where we left off, #MUFC!— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2019
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التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
ديفيد دي خيا / آرون وان بياكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / سكوت ماكتوميني / بول بوجبا / دانييل جيمس / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / أنتوني مارسيال
Ole makes 1️⃣ change from our opening day victory, with @Daniel_James_97 set to make his first competitive start for #MUFC!#WOLMUN— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2019
البدلاء / سيرخيو روميرو / اكسيل توانزيني / خوان ماتا / أندرياس بيريرا / آشلي يانج / نيمانيا ماتيتش / ماسون جرينوود
التشكيلة الرسمية لفريق وولفرهامبتون
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من
روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ويلي بولي / مات دوهيرتي / لياندر ديندونكر / روبن نيفيس / جواو موتينيو / جوني كاسترو / راؤول خيمينيز / ديوجو جوتا
Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague fixture against @ManUtd. #WOLMUN— Wolves (@Wolves) August 19, 2019
📋🐺 pic.twitter.com/FBRiJOmrY4
البدلاء / جون رادي / روبن فيناجري / بيدرو نيتو / مورجان وايت / غانم سايس / باتريك كوتروني / أداما تراوري
على الجانب الآخر فوولفرهامبتون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز قدم أداءاً غاية في القوة فى الموسم الماضي، واستطاع الذئاب الإنجليزية أن يختم الدوري فى المركز السابع برصيد 57 نقطة بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى تسع وتلقي الهزيمة فى 13 مباراة، وبهذه النتيجة يتأهل رسميًا إلى الدوري الأوروبي موسم 2019-2020، وكانت أخر مباراة له فى الجولة الأولي امام ليستر سيتي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
يدخل الشياطين الحُمر المباراة منتشياً بتحقيقه لنتيجة جيدة بالجولة الأولى من بطولة الدوري والتي انتصر فيها برباعية رائعة على تشيلسي، ولكن رغم سعادة الجماهير، ولكن لن يقبل جمهور الفريق الأحمر بأي نتيجة غير الفوزعلى عقدتهم في الموسم الماضي وولفرهامبتون، حيث تلقي مانشستر يونايتد الخسارة فى مبارتي الذهاب والإياب أمام هذا الفريق بنتيجة (2-1)، ويسعي الفريق لتحقيق الإنتصار والحفاظ على الأداء القوي الذي بدأ به الموسم.