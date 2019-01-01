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وولفرهامبتون × مانشستريونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مانشستريونايتد ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب مولينيو

محدث
التعليقات()
Getty

2019-08-19T20:50:53Z

90+3’ تسديدة قوية من لوك شاو من داخل يسار المنطقة لكن تصدي لها الحارس روي باتريسيو بثبات

2019-08-19T20:49:04Z

90+2’ عرضية من خوان ماتا من الجهة اليسري لكنها تصل سهلة بين أحضان روي باتريسيو 

التبديل الثالث فى صفوف وولفرهامبتون

2019-08-19T20:47:50Z

90+1’ دخول باتريك كوتروني وخروج راؤول خيمينيز 

2019-08-19T20:47:24Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق قت بدل ضائع 

تبديلان فى صفوف المان يونايتد

2019-08-19T20:45:16Z

88’ دخول ماسون جرينوود وأندرياس بيريرا وخروج كلا من ماركوس راشفورد ودانييل جيمس

2019-08-19T20:44:23Z

87’ محاولة التوغل من بيدرو نيتو من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

التبديل الثاني فى صفوف وولفرهامبتون

2019-08-19T20:42:58Z

86’ دخول بيدرو نيتو وخروح ديوجو موتا

2019-08-19T20:42:15Z

85’ تنفيذ الركنية بعرضية من ماركوس راشفورد لداخل المنطقة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-19T20:41:28Z

84’ إنطلاقة من وان بيساكا من داخل مين المنطقة ثم سدد كرة قوية ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-08-19T20:40:06Z

82’ بطاقة صفراء من نصيب أرون وان بيساكا بعد إصطدام الكرة فى يده

2019-08-19T20:38:26Z

81’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق وولفرهامبتون تلقاها جوني كاسترو برأسية لكنها تصل سهلة بين أحضان ديفيد دي خيا

التبديل الأول فى صفوف مانشستر يونايتد

2019-08-19T20:37:19Z

80’ دخول خوان ماتا وخروج جيسي لينجارد

2019-08-19T20:36:51Z

79’ إنطلاقة من اداما تراوري من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-19T20:34:48Z

77’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق دانييل جيمس لكنها تصطدم فى المدافع ويلي بولي وتتحول إلى رمية تماس

2019-08-19T20:32:48Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ولايزال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

2019-08-19T20:32:25Z

74’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ماركوس راشفورد للكنها مرت بعيدة عن مرمي روي باتريسيو 

2019-08-19T20:30:09Z

73’ محاولات من لاعبي اليونايتد للبحث عن ثغرة فى دفاعات وولفرهامبتون 

2019-08-19T20:29:18Z

72’ ركنية لمانشستر يونايتد تنفذ من ماركوس راشفورد بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتصل امام آرون وان بيسكا الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-19T20:27:57Z

70’ خطأ لصالح لوك شاو بعد تدخل قوي من جواو موتينيو 

2019-08-19T20:26:23Z

69’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد لمحاولة البحث عن هدف التقدم

أوووووووووه،،، باتريسيو يتألق

2019-08-19T20:25:14Z

68’ تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من بول بوجبا لكن تصدي لها الحارس روي باتريسيو ببراعة 

الحكم يحتسب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد

2019-08-19T20:24:33Z

67’ الحكم يحتسب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من ويلي بولي على بول بوجبا 

2019-08-19T20:23:48Z

67’ أوووووووووووه،،،،، ركلة جزاء لمانشستريونايتد

2019-08-19T20:23:11Z

66’ بطاقة صفراء من نصيب ريان بينيت بعد تدخل قوي على ماركوس راشفورد 

2019-08-19T20:22:02Z

65’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي وولفرهامبتون وسيطرة على مجريات اللقاء

2019-08-19T20:21:31Z

64’عرضية من الجهة اليمني عن طريق ديجو جوتا لكن ابعدها هاري ماجواير 

2019-08-19T20:18:50Z

62’ خطأ من خارج المنطقة لمانشستر يونايتد نفذها ماركوس راشفورد بتسديدة مباشرة فى إتجاه المرمي لكنها غير متقنة  مرت بعيدة عن مرمي وولفرهامبتون 

2019-08-19T20:17:49Z

61’ إنطلاقة من دانييل جيمس من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع وتتحول إلى رمية تماس

2019-08-19T20:16:44Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني حيث نجح اصحاب الأرض فى إدراك هدف التعادل 

2019-08-19T20:15:12Z

59’ إنطلاقة من أداما تراوري من داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية على يسار المرمي للحارس ديفيد دي خيا

2019-08-19T20:14:48Z

58’ سيطرة من لاعبي وولفرهامبتون على مجريات الشوط الثاني من المباراة

2019-08-19T20:14:17Z

57’ الحكم بعد مراجعة الفار للتأكد بعدم وجود تسلل يشير بإحتساب الهدف 

هدف التعادل للوفرهامبتون

2019-08-19T20:12:35Z

وصف الهدف

55’ الهدف جاء بعد تسديدة صااااروخية من خارج المنطقة عن طريق روبن نيفيس تسكن فى الزاوية اليسري للحارس ديفيد دي خيا 

2019-08-19T20:12:05Z

54’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، هدف التعادل لفريق وولفرهامبتون 

2019-08-19T20:10:32Z

53’ تنفيذ الخطأ بعرضية خطيرة لداخل المنطقة من جواو موتينيو تلقاها راؤول خيمينيز برأسية قوية للغاية لكنها تصطدم فى القائم وتمر بسلام على مرمي مانشستر يونايتد

2019-08-19T20:09:56Z

52’ خطأ لصالح وولفرهامبتون بعد محاولة المرور من آدما تراوري لكن تدخل معه هاري ماجواير والحكم يحتسب خطأ من على حدود المنطقة 

2019-08-19T20:08:31Z

51’ تمريرة خطيرة من أرون وان بيساكا لداخل المنطقة فى إتجاه جيسي لينجارد لكنه لم يتوقعها وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-19T20:07:37Z

50’ بطاقة صفراء من نصيب روبن نيفيس بعد تدخل قوي على  دانييل جيمس 

2019-08-19T20:06:28Z

49’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق دانييل لداخل المنطقة حاول لينجارد تسديد الكرة لكنها مرت من تحت أقدامه

2019-08-19T20:05:25Z

48’ محاولات من لاعبي وولفرهامبتون للتقدم إلى الامام والبحث عن هدف التعادل

التبديل الأول فى صفوف وولفرهامبتون

2019-08-19T20:03:36Z

47’ دخول أداما تراوري وخروج مات دوهيرتي 

2019-08-19T20:02:02Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-08-19T19:46:14Z

45+1’ خطأ  فادح من مدافعي وولفرهامبتون فى إبعاد الكرة من امام مارسيال الذي استخلص الكرة وانفرد بالمرمي لكنه فشل فى السيطرة على الكرة ويستخلصها الدفاع فى اللحظات الأخيرة

2019-08-19T19:45:38Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة وقت بدل ضائع

2019-08-19T19:44:12Z

44’ خطأ لصالح مانشستر يونايتد من الجهة اليسري نفذها لوك شو بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

إحصائيات

2019-08-19T19:44:04Z

2019-08-19T19:41:45Z

41’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق دانييل جيمس تلقاها مارسيال وهيأ الكرة لتسديد لكن تدخل رائع من رون نيفيس وابعدها من امامه

2019-08-19T19:38:50Z

39’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق دانييل جيمس لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية جانبية 

2019-08-19T19:37:26Z

38’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام مانشستر يونايتد فى منتصف الميدان

2019-08-19T19:37:26Z

38’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام مانشستر يونايتد فى منتصف الميدان

2019-08-19T19:35:00Z

36’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق دانييل جيمس لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-08-19T19:34:33Z

35’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي اليونايتد فى منتصف الميدان 

2019-08-19T19:32:40Z

33’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من راؤول خيمينيز على دانييل جيمس 

2019-08-19T19:31:40Z

32’ ركنية لفريق وولفرهامبتون تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها راؤول خيمينيز وسددها لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد بدون خطورة 

2019-08-19T19:30:42Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للشياطين الحُمر بهدف دون رد

2019-08-19T19:29:09Z

28’ خطأ لصالح وولفرهامبتون ضد جيسي لينجارد فى منتصف المييدان

الهدف الأول لمانشستر يونايتد

2019-08-19T19:27:21Z

وصف الهدف

27’ الهدف جاب بعد سلسلة من التمريرات العديدة بين أقدام لاعبي اليونايتد انهاها ماركوس راشفورد بتمريرة رائعة إلى انتوني مارسيال داخل يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-08-19T19:26:49Z

26’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، أنتوني مارسيال يسجل الهدف الاول لمانشستر يونايتد

2019-08-19T19:26:09Z

25’ هدوء تام فى مجريات اللقاء حتي الآن ولا خطورة تذكر على المرمي 

2019-08-19T19:24:29Z

24’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق جيمس دانييل ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها جواو موتينيو إلى رمية تماس

2019-08-19T19:21:57Z

21’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي على بول بوجبا 

2019-08-19T19:21:12Z

20’ إنطلاقة من لوكا شو من الجهة السري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل المدافع ريان بينيت وابعدها من امامه 

2019-08-19T19:19:45Z

19’ سيطرة على مجريات اللقاء من جانب لاعبي مانشستر يونايتد وتحكم رائع بالكرة 

أوووووووووه،،،،ماذا تفعل ياراشفورد؟

2019-08-19T19:17:59Z

18’ تمريرة طولية رائعة تصل إلى ماركوس راشفورد الذي تلاعب بمدافعي فريق وولفرهامبتون ثم أرسلها عرضية رائعة فى إتجاه مارسيال الذي فشل فى اللحاق بالكرة 

2019-08-19T19:16:01Z

17’ تنفيذ الخطأ بعرضية فى قلب المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتصل إلى ديجو جوتا على الجهة اليسري لكنه يرسلها عرضية غير متقنة تمر بعيدة عن المرمي 

2019-08-19T19:15:30Z

16’ خطأ لصالح وولفرهامبتون بعد تدخل من بول بوجبا على ديجو جوتا من خارح المنطقة 

2019-08-19T19:14:56Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-08-19T19:14:23Z

14’ تمريرات متبادلة بدون خطورة على المرمي من جانب لاعبي مانشستر يونايتد

2019-08-19T19:12:28Z

12’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية من فيكتور ليندلوف فى إتجاه أنتوني مارسيال لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-19T19:11:49Z

11’ خطأ في منتصف الميدان لصالح مانشستر يونايتد بعد تدهل قوي على ماركوس راشفورد 

2019-08-19T19:10:55Z

10’ سيطرة من الشياطين الحمر ومحاولات للإختراق منطقة جزاء وولفرهامبتون 

2019-08-19T19:10:02Z

9’ ركنية لمانشستر يونايتد تنفذ بعرضية من لوك شو لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-08-19T19:09:41Z

8’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-19T19:07:53Z

7’ إنطلاقة من راؤول خيمينيز خارج المنطقة ومن ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى مات دوهيرني الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-08-19T19:07:19Z

6’ محاولة التوغل من الجهة اليسري عن طريق أنتوني مارسيال لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-08-19T19:05:37Z

5’ ضغط متقدم من لاعبي مانشستر يونايتد على دفاعات وولفرهامبتون 

2019-08-19T19:04:18Z

3’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد لمحاولة الإختراق من العمق

2019-08-19T19:02:13Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد فى منتصف الميدان 

2019-08-19T18:39:06Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

2019-08-19T18:24:56Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

ديفيد دي خيا / آرون وان بياكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / سكوت ماكتوميني / بول بوجبا / دانييل جيمس / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / أنتوني مارسيال 

البدلاء / سيرخيو روميرو / اكسيل توانزيني / خوان ماتا / أندرياس بيريرا / آشلي يانج / نيمانيا ماتيتش / ماسون جرينوود 

التشكيلة الرسمية لفريق وولفرهامبتون

2019-08-19T18:21:06Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من

روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ويلي بولي / مات دوهيرتي / لياندر ديندونكر / روبن نيفيس / جواو موتينيو / جوني كاسترو / راؤول خيمينيز / ديوجو جوتا 

البدلاء / جون رادي / روبن فيناجري / بيدرو نيتو / مورجان وايت / غانم سايس / باتريك كوتروني / أداما تراوري

2019-08-18T20:26:34Z

على الجانب الآخر فوولفرهامبتون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز قدم أداءاً غاية في القوة فى الموسم الماضي، واستطاع الذئاب الإنجليزية أن يختم الدوري فى المركز السابع برصيد 57 نقطة بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى تسع وتلقي الهزيمة فى 13 مباراة، وبهذه النتيجة يتأهل رسميًا إلى الدوري الأوروبي موسم 2019-2020، وكانت أخر مباراة له فى الجولة الأولي امام ليستر سيتي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

2019-08-18T20:26:24Z

يدخل الشياطين الحُمر المباراة منتشياً بتحقيقه لنتيجة جيدة بالجولة الأولى من بطولة الدوري  والتي انتصر فيها برباعية رائعة على تشيلسي، ولكن رغم سعادة الجماهير، ولكن لن يقبل جمهور الفريق الأحمر بأي نتيجة غير الفوزعلى عقدتهم في الموسم الماضي وولفرهامبتون، حيث تلقي مانشستر يونايتد الخسارة فى مبارتي الذهاب والإياب أمام هذا الفريق بنتيجة (2-1)، ويسعي الفريق لتحقيق الإنتصار والحفاظ على الأداء القوي الذي بدأ به الموسم.

2019-08-18T20:25:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول...يفتح ملعب مولينيوأبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.