10’ تمريرة طولية من عمرو السولية على الجهة اليمنى فى إتجاه رمضان صبحي الذي مررها بلمسة واحدة لداخل يمين المنطقة إلى حسين الشحات الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة