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وادي دجلة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة وادي دجلة والأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
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2019-01-28T18:48:49Z

1’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-28T18:48:01Z

44’ مرور رائع من حسين الشحات من وسط مدافعي وادي دجلة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-28T18:46:58Z

43’ ركنية لوادي دجلة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس محمد الشناوي بنجاح 

2019-01-28T18:45:16Z

42’ تمريرة رائعة من ناصر ماهر لداخل المنطقة تضع حسين الشحات فى مواجهة المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-28T18:44:34Z

41’ إنطلاقة من جونيور أجاي من الجهة اليمني لكن تغطية جيدة من عمر صالح الذي إستخلص الكرة بنجاح

2019-01-28T18:43:54Z

40’ خطأ من الجهة اليمنى لوادي دجلة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الشناوي بقبضه يده على يسار المنطقة 

2019-01-28T18:42:25Z

39’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي على مجريات اللقاء وتمريرات على حدود منطقة وادي دجلة 

2019-01-28T18:40:32Z

37’ مرور رائع من رمضان صبحي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-28T18:39:36Z

36’ عرضية من حسين الشحات فى إتجاه ناصر ماهر داخل المنطقة لكنه يفشل فى تسديد الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح 

2019-01-28T18:38:20Z

35’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد جمال بيبو لكن امسكها الشناوي بثبات 

2019-01-28T18:37:31Z

34’ خطأ من عمرو صالح بعد تدخل قوي على محمد هاني فى المنطقة الدفاعية للنادي الاهلي 

2019-01-28T18:36:50Z

33’ خطأ لصالح وادي دجلة فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سعد سمير على محمد جمال بيبو 

البديل الأول فى صفوف النادي الاهلي

2019-01-28T18:35:20Z

32’ دخول سعد سمير وخروج ياسر إبراهيم للإصابة 

2019-01-28T18:34:01Z

31’ تمريرة خطيرة من خلف مدافعي النادي الأهلي تضع إبراهيم  نداي فى مواجهة الشناوي ليتألق الشناوي ويبعد تسديد السنغالي بنجاح 

2019-01-28T18:33:02Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم للنادي الاهلي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-28T18:31:48Z

29’ تمريرة ثنائية بين رمضان صبخي وكريم نيدفيد وإنطلاقة من رمضان صبحي الذي فضل المرواغة لداخل المنطقة وبجواره أجاي ليتدخل الدفاع ويبعدها بنجاح 

2019-01-28T18:30:36Z

28’ سيطرة وهجمات بالجملة من لاعبي النادي الاهلي على دفاعات وادي دجلة المتراجع تماما للمنطقة الدفاعية 

2019-01-28T18:29:52Z

27’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري فى غتجاه حسين الشحات لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-28T18:29:11Z

26’ تمريرة من رمضان صبحي لداخل يسار المنطقة فى إتجاه علي معلول لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-01-28T18:28:27Z

25’ ركنية للنادي الاهلي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من على معلول لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-28T18:27:31Z

24’ هدف ملغي للنادي الاهلي عن طريق جونيور أجاي ،،، بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر تصدي لها عبدالمنصف لتردد امام جونيور أجاي الذي سددها فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-28T18:26:48Z

23’ خطأ للنادي الاهلي فى منتصف الميدان بعد تدخل محمد عبدالعاطي على محمد هاني 

2019-01-28T18:25:17Z

22’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عمرو صالح تلقاها حسام عرفات بتسديدة غير متقنة تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد الشناوي 

2019-01-28T18:24:51Z

21’ تمريرات بين لاعبي وادي دجلة لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الاهلي 

2019-01-28T18:23:05Z

20’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الاهلي فى منتصف الميدان

2019-01-28T18:22:35Z

19’ توقف اللقاء لسقوط أيمن أشرف ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

عمرو السولية يفتتح التسجيل بهدف رائع للنادي الاهلي

2019-01-28T18:20:43Z

عمرو السولية

18’ الهدف جاء بعد تمريرة من رمضان صبحي على الجهة اليسري فى إتجاه على معلول الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها عمرو السولية بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم على يسار الحارس محمد عبد المنصف 

2019-01-28T18:19:55Z

17’ جوووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق عمرو السولية 

2019-01-28T18:19:13Z

16’ عرضية من ناصر ماهر من الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-01-28T18:18:15Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-28T18:17:41Z

14’ تمريرة ثنائية بين علي معلول ورمضان صبحي من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع وابعدها إلى منتصف الميدان 

2019-01-28T18:16:01Z

13’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الشناوي بثبات 

2019-01-28T18:15:34Z

12’ محاولة المرور من محمد جمال بيبو من الجهة اليسري لكن ابعدها السولية إلى ركنية 

2019-01-28T18:14:53Z

11’ عرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع إلى محمد عبدالمنصف 

2019-01-28T18:13:02Z

10’ تمريرة طولية من عمرو السولية على الجهة اليمنى فى إتجاه رمضان صبحي الذي مررها بلمسة واحدة لداخل يمين المنطقة إلى حسين الشحات الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع  من منطقة الخطورة 

2019-01-28T18:11:21Z

9’ تمريرة من ناصر ماهر لداخل يمين المنطقة فى إتجاه جونيور أجاي لكن استخلصها المدافع احمد رمضان بيكهام 

2019-01-28T18:10:26Z

8’ سيطرة من لاعبي النادي الاهلي على مجريات اللقاء 

2019-01-28T18:09:36Z

7’ تمريرة طولية فى إتجاه حسين الشحات على الجهة اليمنى ليمررها إلى المنطلق على يمين المنطقة محمد هاني الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-28T18:08:15Z

5’ تمريرة من حسين الشحات على حدود المنطقة إلى ناصر ماهر الذي أرسلها تمريرة ساقطة لداخل المنطقة لكنها بدون  متابعة تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد عبدالمنصف

2019-01-28T18:07:01Z

4’ إنطلاقة من حسين الشحات من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى رمضان صبحي الذي سددها بجوار القائم الأيسر لمرمي محمد عبد المنصف

2019-01-28T18:05:30Z

3’ ضغط مبكر من جانب لاعبي النادي الاهلي فى منتصف ملعب وادي دجلة 

2019-01-28T18:04:14Z

2’ تسديدة قوية من عمرو السولية من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس عبد المنصف

تاريخ مواجهات الأهلي مع وادي دجلة

2019-01-28T17:36:21Z

التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-01-28T17:27:39Z

يبدا بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمد هاني / على معلول / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور اجاي 

البدلاء / شريف إكرامي / سعد سمير / باسم علي / جيرالدو / هشام محمد / صالح جمعة / صلاح محسن 

التشكيل الرسمي لوادي دجلة لمباراة اليوم

2019-01-28T17:25:11Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد عبدالمنصف / أسامة عزب / خالد رضا / أحمد رمضان بيكهام / عمرو صالح / محمد عبد العاطي / بوزاس فاسيليوس / محمد هلال / حسام عرفات / إبراهيما نداي / محمد جمال بيبو 

خالد وليد / يايا سوماهورو / محمود مرعي / أحمد سعيد / إبراهيم عايش 

2019-01-27T03:52:18Z

يدخل النادي الأهلي المباراة برصيد 30 نقطة فى المركز الثالث، فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اقتناص  الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه بالاحتفاظ باللقب، بينما يبحث دجلة عن النجاة من مناطق الهبوط لذلك ستكون دوافعه قوية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأحمر، حيث يحتل الفريق المركز 16 برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فى فى 5 لقاءات وتعادل فى مثلهما بينما خسر باقى المواجهات

2019-01-27T03:51:52Z


أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة، على ملعب“بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2018-19
، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 