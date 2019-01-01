أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث لقاء يجمع بين هجر والهلال في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.