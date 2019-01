يبدأ بطريقة (5/4/1) وتضم كلامن

مارتين دوبرافكا / فابيان شاير / مات ريتشي / فلوريان / دي اندري يدلين / جمال لاسيليس / سين لونصتاف / كريستيان اتسو / إيساك هايدين / أيوزي بيريز / سالومون روندون

TEAM NEWS:



Here’s how Newcastle United line up for tonight’s @premierleague clash against @ManCity. #NUFC pic.twitter.com/w1un4A9tX7