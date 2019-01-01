التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر
يدخل محاربي الصحراء بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من
رايس مبولحي / مهدي زيفان / جمال الدين بلعمري / عيسي ماندي / رامي بن سبعيني / إسماعيل بن ناصر / عدلان قديورة / سفيان فيجولي / رياض محرز / بغداد بونجاح / يوسف البلايلي
#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie#TotalAFCON2019 #ALGNGA pic.twitter.com/0qHF7e2iS2— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) ١٤ يوليو ٢٠١٩
البدلاء / عز الدين دوحة / ألكسندر أوكيدجا / مهدي تاهرات / رفيق حليش / محمد فارس / مهدي عبيد / هشان بودواي / أندي ديلور / ياسين براهيمي / إسلام سليماني / آدم وناس
التشكيل الرسمي لمنتخب نيجيريا
يبدأ النسور الخضراء بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلاً من
دانييل أكباي / شيدوزي اوازيم / كينيث أوميرو / ويليام تروست / جاميلو كولينز / أوجينيكارو إتيبو / ويلفريد نيدي / أليكس إيووبي / أحمد موسي / صامويل شوكويزي / أوديون إيجالو
.@NGSuperEagles XI vs @LesVerts Subs: Ezenwa, Uzoho, Mikel, Onyekuru, Ogu, Aina, Balogun, Onuachu, Osimhen, Simon, Kalu, Shehu #SoarSuperEagles #Team9jaStrong #TotalAFCON2019 #ALGNGA pic.twitter.com/fti8x0sAlY— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) ١٤ يوليو ٢٠١٩
البدلاء / فرانسيس ايوزوهو / ايكشوكو ازوينا / عبدالله شيهو / اولا إينا / ليون بالوجون / جون أوبي ميكيل / جون أوجيو / هنري أونيكورو / موزيس سيمون / فيكتور أوسيمين / بول أونواتشو
وصول النسور الخضراء إلى استاد القاهرة الدولي
وعلى الجانب الآخر.. 🦅#النسور_الخضراء #الجزائر_نيجيريا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/EFqsYnNejv— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٤ يوليو ٢٠١٩
وصول محاربي الصحراء إلى استاد القاهرة الدولي
📍هنا ملعب القاهرة الدولي#محاربي_الصحراء وصلوا.. 🚌#الجزائر_نيجيريا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/Eyycz2ANtz— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٤ يوليو ٢٠١٩
طالع - غرفة ملابس المنتخبين
🇩🇿👕👌🇳🇬#الجزائر_نيجيريا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/G2SMVNX1uI— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٤ يوليو ٢٠١٩
حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).
حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).
#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie#TotalAFCON2019 #ALGNGA pic.twitter.com/Iv2SUgy9fh— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) ١٣ يوليو ٢٠١٩