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نيجيريا × الجزائر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نيجيريا ضد الجزائر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام على استاد القاهرة

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التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر

2019-07-14T18:11:50Z

يدخل محاربي الصحراء بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من

رايس مبولحي / مهدي زيفان / جمال الدين بلعمري / عيسي ماندي / رامي بن سبعيني / إسماعيل بن ناصر / عدلان قديورة / سفيان فيجولي / رياض محرز / بغداد بونجاح / يوسف البلايلي 

البدلاء / عز الدين دوحة / ألكسندر أوكيدجا / مهدي تاهرات / رفيق حليش / محمد فارس / مهدي عبيد / هشان بودواي / أندي ديلور / ياسين براهيمي / إسلام سليماني / آدم وناس

التشكيل الرسمي لمنتخب نيجيريا

2019-07-14T18:09:29Z

يبدأ النسور الخضراء بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلاً من

دانييل أكباي / شيدوزي اوازيم / كينيث أوميرو / ويليام تروست / جاميلو كولينز / أوجينيكارو إتيبو / ويلفريد نيدي / أليكس إيووبي / أحمد موسي / صامويل شوكويزي / أوديون إيجالو 

البدلاء / فرانسيس ايوزوهو / ايكشوكو ازوينا / عبدالله شيهو / اولا إينا / ليون بالوجون / جون أوبي ميكيل / جون أوجيو / هنري أونيكورو / موزيس سيمون / فيكتور أوسيمين / بول أونواتشو 

2019-07-14T15:39:33Z

حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).

2019-07-14T15:39:22Z

حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).

2019-07-14T15:35:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا، وذلك في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي