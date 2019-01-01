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نهضة بركان × الصفاقسي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نهضة بركان المغربي ضد الصفاقسي التونسي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
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2019-05-05T00:38:54Z

سيدخل فريق نهضة بركان المغربي هذا اللقاء ولديه مهمة صعبة وهي إحراز ثلاثة أهداف نظيفة أو أكثر لضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية وتعويض نتيجة الذهاب، ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 33 نقط، فبعد مرور 25 جولة استطاع تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 12 وخسر في 6 مواجهات.

2019-05-05T00:38:33Z

قطع الصفاقسي منتصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية لملاقاة الفائز من الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي، بعدما حسم مباراة الذهاب في تونس بهدفين نظيفين، أما عن الدوري فيأتي الفريق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وخاض الصفاقسي حتى الآن 20 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقى هزيمتين فقط.

2019-05-05T00:38:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث فتح الملعب البلدي ببركان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين نهضة بركان المغربي ضد الصفاقسي التونسي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.