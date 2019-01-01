بطاقة صفراء أولى في اللقاء
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20’كرة ثابتة نفذها عمر النمساوي مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها سمير أوداري وحولها برأسية قوية إصطدمت بالقائم الأيمن ثم وصلت أمام بكري الهلالي الذي سددها قوية تصدى لها عمر صلاح ببراعة
القائم والدفاع الزملكاوي يحرمان نهضة بركان من تسجيل أول أهداف المباراة!#CAFCCFinal #CAFCC pic.twitter.com/pKfqQmWdQP— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 19, 2019
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9’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية مميزة بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة في إتجاه محمود علاء الخالي من الرقابة تمامًا ثم سدد كرة قوية بيسراه مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى
تهديد أول من الزمالك!#CAFCCFinal #CAFCC pic.twitter.com/wRuqb8avaK— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 19, 2019
انطلاق ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المُباراة ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 19, 2019
الزمالك - نهضة بركان pic.twitter.com/Zne1aOMUl0
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
عمر صلاح يحرس عرين الفارس الأبيض والسعيد يقود الهجوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عمر صلاح / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبدالله جمعة / محمود عبد العزيز / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود كهربا عمر السعيد
البدلاء / حميد أحداد / أيمن حفني / إبراهيم حسن / محمود حمدي / محمد إبراهيم / بهاء مجدي
تشكيل الزمالك لمباراة نهضة البركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية. 📝⚽️ #FightForZamalek pic.twitter.com/rgRShOXKxV— Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 19, 2019
إليكم تشكيل نهضة بركان لمباراة اليوم
يبدأ المدرب منير الجعواني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
عبد العالي المحمدي / عمر النمساوي / إيسوفو دايو / إسماعيل مقدم / سهيل إشو / أمين الكيس / سمير أوداري / محمد فرحاني / بكري الهلالي / حمدي لعشير / جودو لابا
البدلاء / محمد عزيز / سلمان ولد الحاج / بلال باري أيوب لاركد / حمزة الرجراجي / رضوان الزروري / محمد عبد الله
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #RSBZSC #TotalCAFCC pic.twitter.com/pZ1iUPcoom— CAF - عربي (@caf_online_AR) May 19, 2019
تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على الصفاقسي التونسي في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير في دقائقها الأخيرة، أما في الدوري المغربي فيحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 43 نقطة، فبعد مرور 26 جولة استطاع تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 13 وخسر في 6 مواجهات.
تخطى الفارس الأبيض فريق النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بنتيجة (0-1) كمجموع للمبارتين، أما في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، من 29 مباراة فقط، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 29 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.