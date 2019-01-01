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نهضة بركان × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نهضة بركان ضد الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-19T22:42:49Z

45’محمود كهربا انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية في إتجاه يوسف أوباما، لكن مرت من امامه بغرابة شديدة وأبعدت من الدفاعات

2019-05-19T22:40:54Z

44’اوووووووووووووووووووووووووووه.... القائم يتصدى لتصويبة لابا كودجو

2019-05-19T22:40:43Z

43’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-19T22:40:09Z

42’سقوط عمر صلاح بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-19T22:37:23Z

41’تمريرة بينية عن طريق إيسوفو دايو في إتجاه حمدي العشير المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-19T22:36:59Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T22:36:20Z

39’خطأ لصالح لابا كودجو في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد عبد الغني

2019-05-19T22:34:59Z

38’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات ونهضة بركان يبحث عن هدف أول والزمالك يباغت بالمرتدات

2019-05-19T22:34:19Z

37’تصويبة قوية عن طريق لابا كودجو من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-19T22:33:45Z

36’عمر السعيد سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-19T22:31:08Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-05-19T22:29:17Z

34’محمد فرحان انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول التوغل داخل المنطقة، لكن طالت الكرة عليه لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-19T22:28:24Z

33’بكر الهلالي سدد كرة قوية من داخل المنطقة إصطدمت بمحمود علاء لتتحول إلى ركنية

2019-05-19T22:27:14Z

32’أحمد سيد زيزو سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات نهضة بركان وسط مطالبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يقول لاشيء

2019-05-19T22:26:12Z

31’بينية عن طريق أحمد سيد زيزو في إتجاه عمر السعيد المنطلق داخل المنطقة، لكن تواجد رائع من دفاعات نهضة بركان ثم إبعاد الكرة

2019-05-19T22:25:37Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T22:23:07Z

28’خطأ لصالح طارق حامد بعد تدخل من بكر الهلالي في منتصف الميدان

2019-05-19T22:22:21Z

27’خطأ لصالح أحمد سيد زيزو بعد تدخل من سهيل ياتشو في منتصف الميدان

2019-05-19T22:21:32Z

26’محمود كهربا مرر كرة بينية في إتجاه محمود عبد العزيز المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت ووصلت سهلة إلى أحضان الحارس عبد العالي المحمدي

بطاقة صفراء أولى في اللقاء

2019-05-19T22:20:30Z

25’خطأ لصالح عمر السعيد بعد تدخل من إسماعيل المقدم في منتصف الميدان إستحق عليه بطاقة صفراء

2019-05-19T22:20:00Z

24’ضغط من الفريق المغربي في هذه الأوقات بحثًا عن إحراز أول الأهداف

2019-05-19T22:19:26Z

23’محمد فرحان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الزمالك

2019-05-19T22:17:37Z

22’تصويبة صاروخية عن طريق سمير أودراي من خارج المنطقة تصدى لها ببراعة عمر صلاح ثم أبعدت من محمود علاء

2019-05-19T22:16:31Z

21’محمود كهربا انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من إسماعيل المقدم ببراعة

شاهد

2019-05-19T22:15:30Z

20’كرة ثابتة نفذها عمر النمساوي مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها سمير أوداري وحولها برأسية قوية إصطدمت بالقائم الأيمن ثم وصلت أمام بكري الهلالي الذي سددها قوية تصدى لها عمر صلاح ببراعة

 

2019-05-19T22:14:56Z

19’يارباااااااااااااااااااااااااااااااااااه، القائم يحافظ على شباك الزمالك نظيفة

2019-05-19T22:13:07Z

18’خطأ لصالح عمر النمساوي في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من عبدالله جمعة

2019-05-19T22:12:21Z

17’محمود كهربا مرر كرة بينية في إتجاه عمر السعيد المنطلق في الجانب الأيسر، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات نهضة بركان ببراعة

2019-05-19T22:10:38Z

16’أمين الكيس مرر كرة بينية في إتجاه حمدي لعشير المنطلق خلف دفاعات الزمالك، لكن تدخل رائع من محمد عبد الغني الذي أبعد الكرة ببراعة إلى رمية جانبية

2019-05-19T22:10:16Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T22:10:00Z

14’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-19T22:09:42Z

13’سقوط محمود علاء بداعي الإصابة 

2019-05-19T22:07:38Z

12’ركنية من الجانب الأيمن نفذها عمر النمساوي مقوسة إلى داخل المنطقة وسط إرتباك من دفاعات الزمالك لتصل الكرة أمام إيسوفو دايو الذي سدد الكرة  قوية مرت بسلام على مرمى الحارس عمر صلاح

2019-05-19T22:06:33Z

11’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي نهضة بركان

2019-05-19T22:05:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

شاهد

2019-05-19T22:05:06Z

9’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية مميزة بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة في إتجاه محمود علاء الخالي من الرقابة تمامًا ثم سدد كرة قوية بيسراه مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

 

2019-05-19T22:04:26Z

8’اووووووووووووووووه... محمود علاء يهدر فرصة سهلة أمام المرمى

2019-05-19T22:03:37Z

7’ركنية نفذها عبد الله جمعة مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات نهضة بركان

2019-05-19T22:03:01Z

6’يوسف أوباما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بدفاعات نهضة بركان وتحولت إلى ركنية

2019-05-19T22:02:33Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T22:01:02Z

4’أول تمريرة بينية عن طريق سمير أوداري في إتجاه كودجو لابا، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-19T22:00:20Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-05-19T21:59:49Z

2’نهضة بركان بالزي البرتقالي والأسود على اليسار والزمالك بالزي الأبيض على اليمين

انطلاق ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

2019-05-19T21:59:27Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-05-19T21:43:17Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الزامبي جاني سيكازوي

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-05-19T21:37:44Z

عمر صلاح يحرس عرين الفارس الأبيض والسعيد يقود الهجوم

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عمر صلاح / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبدالله جمعة / محمود عبد العزيز / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود كهربا  عمر السعيد

البدلاء / حميد أحداد / أيمن حفني / إبراهيم حسن / محمود حمدي / محمد إبراهيم / بهاء مجدي

 

إليكم تشكيل نهضة بركان لمباراة اليوم

2019-05-19T21:35:27Z

يبدأ المدرب منير الجعواني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

عبد العالي المحمدي / عمر النمساوي / إيسوفو دايو / إسماعيل مقدم / سهيل إشو / أمين الكيس / سمير أوداري / محمد فرحاني / بكري الهلالي / حمدي لعشير / جودو لابا

البدلاء / محمد عزيز / سلمان ولد الحاج / بلال باري  أيوب لاركد / حمزة الرجراجي / رضوان الزروري / محمد عبد الله

 

2019-05-19T21:28:56Z

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على الصفاقسي التونسي في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير في دقائقها الأخيرة، أما في الدوري المغربي فيحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 43 نقطة، فبعد مرور 26 جولة استطاع تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 13 وخسر في 6 مواجهات.

2019-05-19T21:28:27Z

تخطى الفارس الأبيض فريق النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بنتيجة (0-1) كمجموع للمبارتين، أما في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، من 29 مباراة فقط، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 29 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم. 

2019-05-19T21:25:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال